Waldseer Rennradfahrer startet zum Alpen-Rennen

Der Bad Waldseer Daniel Steinhauser nimmt für wohltätige Zwecke am „Race across the Alps“ (RATA) teil. Wie er nun berichtete, reist er am Dienstag Langtaufers an, um dann am Freitag erholt am Start in Nauders zu stehen.

Auf das RATA bereitet sich der Hobby-Rennradfahrer Daniel Steinhauser seit Monaten vor. Es findet am 25. Juni statt und gilt als das härteste Eintages-Radrennen der Welt. Die 540 Kilometer lange Strecke führt durch Österreich, die Schweiz und Italien. Dabei sind zwölf Alpenpässe mit insgesamt 14 000 Höhenmetern zu überwinden. Start und Ziel ist Nauders (Tirol).

Da jeder Starter verpflichtend einen GPS-Tracker trage, sei ein „Livetracking“ jederzeit möglich, berichtet Steinhauser. Wer Mitfiebern möchte, gelange über den Link https://racemap.com/player/race-across-the-alpes_2021 zum Tracking. Auch via Instragram (sein Profil heißt „stonebikehappy“) können sich Interessierte informieren.

Wie er weiter mitteilte, werde er „sportlich, mit voller Vernunft zur Sicherheit, alles geben“ und er freue sich auf die schönsten Anstiege der Alpen. „Der Erfolg des Projekts hängt aber nicht vom sportlichen Teil ab. Das wäre das i-Tüpfchen“, so der Hobbyrennradfahrer, denn ihm gehe es um die Kinder, für die er Geld sammelt.

Wie berichtet, möchte er mit den Spenden dieses Radprojekts das SBBZ-Sehen in Baindt bei der Anschaffung eines E-Rollstuhlfahrrads unterstützen und ebenfalls die „Moskitos“ des Theaters Ravensburgs, die mit den Schülern der Eugen-Bolz-Schule in Bad Waldsee ein Zirkus-Projekt planen.