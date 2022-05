Waldseer Rehkitzretter starten in Saison

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem ersten gesicherten Kitz starteten die Rehkitzretter der Wildtierrettung Bad Waldsee am Montag in die diesjährige Saison. Kurz vor der Mahd bewirtschafteter Wiesen spüren die ehrenamtlichen Helfer mit Drohnen und Wärmebildkameras Rehkitze auf. Die jungen Tiere, die noch ohne Fluchtreflex sind, werden zunächst in Sicherheit gebracht und nach Abschluss der Mäharbeiten wieder freigelassen. Nachdem der Verein im vergangenen Herbst zwei durch Spenden und staatliche Förderung finanzierte Drohnen angeschafft hat, sind die Rehkitzretter in diesem Jahr mit drei Suchteams im Einsatz. Foto: Rüber/Wildtierrettung Bad Waldsee