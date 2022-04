Waldseer Rehakliniken nehmen aktuell keine ambulanten Patienten an

Nach coronabedingter Flaute sind die Städtischen Rehakliniken Bad Waldsee mit knapp 500 Betten seit Kurzem wieder zu 100 Prozent ausgelastet. Allerdings führt die verstärkte Nachfrage nach stationärer Reha in Verbindung mit Krankheitsausfällen aktuell zu Personalengpässen.

Wie Klinikdirektor Peter Blank auf SZ-Anfrage einräumte, können deshalb ab sofort keine neuen Arztrezepte für Heilmittel wie Physiotherapie oder Moorbäder sowie ambulante Badekuren mehr angenommen werden. Der scheidende Direktor dementiert jedoch Hinweise von SZ-Lesern, wonach zuletzt „zahlreiche“ Physiotherapeuten aufgrund von Unzufriedenheit mit Bezahlung, Arbeitszeit und Betriebsklima gekündigt hätten.

Auf Anwendungen länger warten

Zwei SZ-Leser aus Bad Waldsee sind irritiert darüber, dass sie „von heute auf morgen“ ihre Rezepte für Physiotherapie nicht mehr einlösen konnten bei den Rehakliniken, wie sie das gewohnt waren. Als Grund dafür sei ihnen gegenüber „Personalnot“ angegeben worden, die durch „mehrere Berentungen, Kündigungen und zahlreiche Krankheitsausfälle“ verursacht worden sei.

Ihnen sei deshalb bedeutet worden, ihre verschreibungspflichtigen Heilmittel in niedergelassenen Physiotherapiepraxen in Anspruch zu nehmen. „Aber die sind auch alle gut ausgebucht und man muss auf seine Anwendungen länger warten, als dies in akuten Krankheitsfällen gut sein kann“, bemängelt der Bürger, der mit Rückenschmerzen zu kämpfen hat gegenüber der SZ.

Eingeschränktes Angebot

Bekanntlich bieten die Städtischen Rehakliniken auch ein breit gefächertes Therapieangebot für ambulante Gäste und ambulante Badekuren an. Der kommunale Betrieb kann mit einer modernen Bade- und Saunalandschaft aufwarten samt Einzeltherapien der Heilmittel Moor, Massagen und Physiotherapie.

„Wir bedauern es deshalb auch sehr, dass wir das im Moment aufgrund der vollbelegten Kliniken sowie von coronabedingten und sonstigen Krankheitsausfällen nicht mehr leisten können“, so Blank im SZ-Gespräch zur Einschränkung des Angebotes, das von den Waldseern gerne gut genutzt wurde.

Sorge betrifft alle Kurorte gleichermaßen

Der Klinikdirektor weist aber gleichzeitig darauf hin, dass diese Situation „kein alleiniges Waldseer Problem“ sei. „Aus zahlreichen Kurorten höre ich genau die gleichen Sorgen, Fachpersonal zu gewinnen. Damit zeigt sich auch im Rehabereich der bundesweite Fachkräftemangel, der sich über alle Berufsgruppen hinweg darstellt.“ Weil die örtlichen Rehakliniken als „Gesundheitspartner“ das bekannte Therapieangebot aber „baldmöglichst wieder vollumfänglich“ anbieten wollten, werde versucht, durch eine „verstärkte Personalakquise“ Fachkräfte zu gewinnen, betont der Klinikdirektor, der Ende des Monats seinen Ruhestand antritt.

Aber es sei schwierig, beispielsweise Fachangestellte für das Bäderwesen zu gewinnen. „Dabei ist es nach der langen Coronazeit doch eine gute Nachricht, dass unsere moderne Sauna- und Badelandschaft in der Therme wieder ganz regulär geöffnet haben darf“, hofft Blank auf Bewerbungen für die offenen Stellen im kommunalen Kur- und Rehabetrieb.

„Schlagzahl“ ist deutlich angestiegen

Der scheidende Direktor findet, dass „alle Mitarbeitenden ihr Bestes geben. Natürlich ist unsere 'Schlagzahl' wieder deutlich angestiegen, aber die Stimmung ist gut und es herrscht Freude über eine gewisse 'Normalisierung' in der Reha“. Von „frustrierten Beschäftigten“ und „Kündigungen im großen Stil“, wie von den SZ-Lesern angedeutet, könne keine Rede sein. Blank: „Wir haben in diesem Jahr lediglich zwei Kündigungen im Physiotherapiebereich erhalten, die im privaten Bereich begründet sind. Es handelt sich hierbei also um einen ganz normalen Personalwechsel. Manches Mal wollen sich Mitarbeitende auch beruflich verändern und vielleicht mal in einer Praxis arbeiten.“

Die 350 Beschäftigten der Städtischen Rehakliniken zeigten trotz großer Belastungen in den letzten zwei Jahren „sehr großen Einsatz und Engagement. Wir haben daher neben den tarifrechtlichen Corona-Zulagen im Dezember und im März jeweils eine freiwillige Corona-Zahlung ausbezahlt. Außerdem gab es einen Tag Sonderurlaub für jeden Beschäftigten“, unterstreicht Blank.