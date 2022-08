Waldseer Regenbogenbank erneut geklaut und im Pfaffenbach versenkt

„Und sollte sie noch 1000 Mal gestohlen werden, so kehrt sie doch auch 1000 Mal wieder zurück!“ An dieser fast schon prophetischen Aussage von Pfarrer Thomas Bucher zur Regenbogenbank von St. Peter in Bad Waldsee scheint tatsächlich etwas dran zu sein.

Jedenfalls steht die bunt lackierte Bank seit Samstagmorgen wieder auf dem Kirchplatz, nachdem sie in der Nacht von Unbekannten aus ihrer Verankerung im Pflaster gerissen und im nahen Pfaffenbach versenkt worden war. Sie hat lediglich ein paar Schrammen mehr als vorher.

Bank steht für Toleranz und Weltoffenheit – das stört offensichtlich die Diebe

Auf SZ-Anfrage bestätigte Bucher am Montagfrüh, dass die für Toleranz und Weltoffenheit stehende Segensbank erneut Ziel eines Diebstahls war. „Ich selbst habe das nur durch Zufall mitbekommen, weil die Polizei am Samstagmorgen die Bank auf dem Kirchplatz inspiziert hat, die dort am Freitagabend beim Blick aus meinem Fenster dort stand wie immer“, räumt der Seelsorger ein, dass er von diesem nächtlichen Vorfall nichts mitbekommen hat.

Dabei muss es beim Abmontieren des fest im Boden verankerten Sitzmöbels ordentlich zur Sache gegangen sein mit entsprechendem Bruchwerkzeug.

Offenbar haben die Unbekannten die Bank danach von der Seebrücke am Stadtsee aus im Pfaffenbach versenkt, wo sie am frühen Samstag von Passanten kopfüber im Schlick steckend entdeckt wurde.

Wer die Bank dann wieder an ihren Standort bei der Mariensäule zurückgetragen hat und ob es Anwohner waren, die das Polizeirevier Weingarten verständigt haben, ließ sich aufgrund des urlaubenden Pastoralteams von St. Peter am Montag nicht genau nachverfolgen. Auch scheint offen, um welchen Täterkreis es sich handelte.

Bank soll erneut fest im Boden verankert werden

„Im Moment kann ich dazu leider nicht viel mehr sagen. Aber ich finde es schön, dass die Segensbank nicht nur als Angelegenheit der Kirche betrachtet wird und sich inzwischen die halbe Stadt darum sorgt“, so der Seelsorger gegenüber Schwäbische.de. „Ich bin deshalb ganz gelassen und bin mir auch sicher, dass die Bank nach jedem Diebstahl wieder auftaucht!“

Und so bald der Hausmeister aus dem Urlaub zurückgekehrt sei, werde man die Regenbogenbank nochmals fest verankern im Boden. Ob dies potentielle Diebe vor weiteren Taten abhalten wird, scheint angesichts des neuerlichen Vorfalls jedoch mehr als fraglich.