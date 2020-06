„Waldseer Rathausspitze ist wieder komplett“

Mit einem Blumenstrauß hat Bürgermeister Matthias Henne am vergangenen Dienstag die neue Erste Beigeordnete Monika Ludy an ihrem Arbeitsplatz im Rathaus willkommen geheißen. „Ich freue mich sehr, dass die Rathausspitze nach fünf Monaten wieder komplett besetzt ist“, wird Henne in einer Pressemitteilung zitiert.

Aufgrund ihres beruflichen Werdegangs verfüge Ludy über fundierte und umfassende finanzwirtschaftliche und haushaltstechnische Kenntnisse und bringe umfassende Erfahrungen in allen Bereichen der Kommunalverwaltung mit. Sie habe in den vergangenen Wochen bereits an zahlreichen Sitzungen teilgenommen und sich somit schon sehr gut in die aktuellen Themen der Stadt eingearbeitet. Hier wird sie nun das Dezernat II mit den Fachbereichen Finanzen, Zentrale Dienste und IT, Bau, Liegenschaften sowie Wirtschafts- und Kulturraum leiten.

Viele Erfahrungen gesammelt

Monika Ludy kennt Aufgabenbereiche und -umfang des Ersten Beigeordneten aus ihrer langjährigen Tätigkeit bei der Stadt Bad Waldsee sehr genau. Von 1984 bis 2000 war sie Stellvertreterin des damaligen Stadtkämmerers sowie des Ersten Beigeordneten und Leiterin des Steueramts sowie, von 1999 Juli 2000, zusätzlich Geschäftsführerin der städtischen Thermalwasser Erschließung und Vertrieb Bad Waldsee GmbH.

Im Juli 2000 wechselte sie zum Landratsamt Biberach als Leiterin des Rechnungsprüfungsamts und verantwortete die Finanzrevision des Landkreises und seiner Betriebe. Im Juli 2013 erweiterte sich ihr Aufgabenbereich auf das Kommunal- und Prüfungsamt und die Stellvertretung des Dezernats I, zuständig für Verwaltung, Kommunales und Kultur. Als Leiterin des Kommunal- und Prüfungsamts des Landkreises Biberach war sie zuständig für die Rechtsaufsicht der 43 Gemeinden im Landkreis, das Rechtsamt, die Organisation und Abwicklung von Wahlen und den Datenschutz. Ab 2015 übernahm sie für den Landkreis Biberach zusätzlich das Projekt Breitband. Die großen Erfahrungen in diesem Bereich möchte sie in Bad Waldsee einbringen und auch hier den Breitbandausbau schnellstmöglich zum Abschluss bringen.