Waldseer Rathaus muss 2019/2020 umfassend saniert werden

Der Erhalt von Kulturdenkmälern wie das historische Rathaus von Bad Waldsee kostet die Kommune alle paar Jahrzehnte aufs Neue viel Geld. Nach Sanierungen in den Jahren 1976, 1989 und 2016 wird die Kurstadt 2019 und 2020 erneut eine Million Euro aufbringen müssen, um Dachgebälk, Schaugiebel und traufseitige Fassaden vor Schlimmerem zu bewahren. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten und der hohen Kosten werden diese neuerlichen Baumaßnahmen nach Auskunft der Stadtverwaltung auf zwei Jahre „gestreckt“. Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderates wird demnächst darüber beraten.

Als die evangelische Kirchengemeinde vor kurzem eine Spendenaktion für die Renovierung ihres Gotteshauses startete, sicherte Bürgermeister Roland Weinschenk die „ideelle Unterstützung der Stadt“ zu. In seiner kurzen Ansprache machte er deutlich, dass auch auf die Kommune in den kommenden zwei Jahren unerwartet hohe Ausgaben zukommen. Am historischen Rathaus von 1426 blättert der Putz, das Dachgebälk ist morsch und zudem sind Setzungen der Konstruktion zu beklagen. Zu diesem Ergebnis kam nach städtischen Angaben im Oktober die Inspektion eines fachkundigen Restaurators in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege.

„Schadenspunkte“ im Dachstuhl

Zudem seien im Rahmen der routinemäßigen Begehungen im Dachstuhl mehrere „Schadenspunkte“ an der hölzernen Dachkonstruktion aufgefallen. Bei genauerem Hinsehen durch einen für historische Bauten empfohlenen Statiker „wurden hierbei weitaus größere Schäden festgestellt, als bislang bekannt war“, heißt es dazu weiter aus dem Rathaus. Dabei wurde schon in der jüngeren Vergangenheit einiges an kommunalem Geld investiert in das denkmalgeschützte Gebäude, dessen gotischer Schaugiebel im Dezember als Adventskalender herhalten muss.

Vor gut 40 Jahren ist das Haus grundlegend umgebaut und saniert worden. 1989 folgte dann eine weitere Restaurierung der Fassaden mit Putz- und Malerarbeiten. Zuletzt wurden 2016 bei der jährlichen Befahrung des Giebels sowie der traufseitigen Fassaden und Dachflächen erneut umfangreiche Schäden an Putz, Naturstein, Betonwerkstein und Sandsteinoberflächen entdeckt. Zudem sind laut Pressestelle des Rathauses in den Dachgeschossen und im Turm schadhafte Stellen im Gebälk gesehen und deshalb „weiterführend begutachtet“ worden.

Wie das städtische Bauamt auf SZ-Anfrage weiter ausführte, werden die notwendigen Arbeiten aufgrund der veranschlagten Ausführungsdauer, des geplanten Umfangs und der voraussichtlichen Kosten auf zwei Jahre aufgeteilt. Im ersten Bauabschnitt soll es von Juli bis November 2019 an die Sanierung von Dachtragwerk und Turm gehen. Dafür müsse unter anderem die komplette Dachkonstruktion freigelegt werden, um fehlende Bauteile im Holztragwerk zu ergänzen und die Dachstuhlkonstruktion zu ertüchtigen. Dazu kommen umfangreiche Dachdecker-, Maurer- und Gerüstbau-, Schlosser- und Klempnerarbeiten, verlautet dazu aus dem Rathaus. Kostenschätzung: 550 000 Euro.

Justitia muss restauriert werden

Zwischen Mai und November 2020 folgen die Sanierung und Restauration des Schaugiebels sowie der traufseitigen Fassaden. Kostenschätzung: 450 000 Euro. Innerhalb dieser sechs Monate müssen unter anderem die Natursteinwände und Terrakotta-Gefache am Giebel, die Fensterleibungen und Gesimse restauriert und die Läden erneuert werden. Dazu kommt laut Stadtverwaltung eine Fülle weiterer Arbeiten, die dieses Zeitfenster notwendig machen. Auch die Justitia, die hoch droben am Gebäude allen zur Mahnung die Waage der Gerechtigkeit hält, muss sich einer Restaurierung unterziehen.

Auf SZ-Anfrage hieß es seitens des Bauamtes, dass die genannten Arbeiten keine direkten Auswirkungen haben auf die Nutzbarkeit der städtischen Dienststellen und Büros im Gebäude. Zumal der zweite Bauabschnitt im Jahr 2020 nur die Sanierung der Außenhülle umfasse und damit „nur geringfügige Berührungspunkte nach innen“ habe. Die Genehmigung dieser umfangreichen Baumaßnahmen obliegt nach Angaben der städtischen Pressestelle dem Verwaltungsausschuss des Gemeinderates, der sich demnächst mit dem Thema befassen werde.