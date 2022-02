Waldseer Rathaus erstrahlt in ukrainischen Landesfarben

In den Farben der ukrainischen Nationalflagge Blau und Gelb erstrahlt das Bad Waldseer Rathaus seit Samstagabend. Viele Waldseer haben auf dieses Zeichen der Solidarität bereits positiv reagiert und die Stadtverwaltung nicht nur in den sozialen Netzwerken dafür gelobt.

Ein Zeichen der Solidarität

„Wir sind in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine und möchten mit dieser Aktion unsere Solidarität und Verbundenheit zum Ausdruck bringen“, erklärt Oberbürgermeister Matthias Henne in einer Pressemitteilung und ergänzt: „Es soll aber auch ein Zeichen an Putin und seine Gefolgsleute sein – dass wir deren Handel aufs Äußerste verurteilen. Je mehr Menschen in ganz Deutschland, in Europa und in der Welt ein solches Zeichen setzen, umso stärker wird der Druck auf Putin, diesen sinnlosen und unmenschlichen Krieg so schnell wie möglich zu beenden.“