Waldseer Rat beschäftigt sich mit Energiesparen

Wie soll die Stadtverwaltung Energie einsparen? Mit dieser Frage wird sich der Waldseer Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung beschäftigen. Diese findet am Montag, 10. Oktober, ab 18 Uhr im Rathaus statt. Konkret geht es in der Sitzung um die Art der Energieeinsparmaßnahmen als auch um den Zeitpunkt, ab wann sie umgesetzt werden sollen. Darunter sind auch so Maßnahmen wie der Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung oder das Leerlaufen der Schwimmbecken. Des Weiteren berät das Gremium über den Breitbandausbau und die konkrete Ausgestaltung eines Förderprogramms zum Klimaschutz. 40 000 Euro aus dem Klimabudget stehen zur Verfügung, um die Anschaffung von Solarmodulen, von Lastenrädern und Zisternen zu fördern. Über die Förderrichtlinien entscheidet der Rat. Weiterer Punkt auf der Tagesordnung ist die Bestellung von Anna Claudia Göttel zur Geschäftsführerin der Kinder- und Jugendakademie Bad Waldsee für drei weitere Schuljahre. Zudem berät das Gremium über die Rückgabe der Aufgaben des Gutachterausschusses an die Gemeinde Bergatreute. Der Gutachterausschuss entscheidet über die Bodenrichtwerte. Nach der Grundsteuerreform spielen diese auch bei der Höhe der Grundsteuer eine Rolle.