Waldseer Radweg in Förderprogramm aufgenommen

Das Land Baden-Württemberg hat den Rad- und Gehweg zwischen Bad Waldsee/Osterhofen und Bad Waldsee/Eggmannsried im Verlauf der K 7933 in das Förderprogramm Rad- und Fußverkehrinfrastruktur aufgenommen. Im Förderzeitraum 2021 bis 2020 war bereits der Ausbau des Geh- und Radweges zwischen Reute und Bad Waldsee aufgenommen worden.

Das Ministerium für Verkehr weist daraufhin, dass die Aufnahme der Maßnahmen in das Förderprogramm nicht mit einer Bewilligung gleichzusetzen seien. Sie ermögliche den Kommunen die Antragsstellung auf die konkrete Förderung der Maßnahme. Mit der Zustellung des darauffolgenden Förderbescheids könnten die Kommunen dann die geplanten Projekte umsetzen.

Fördervolumen vervierfacht

Innerhalb von drei Jahren sei das Fördervolumen der Programmneuanmeldungen von 18 Millionen Euro auf 72 Millionen Euro vervierfacht worden, teilt das Ministerium mit. Verkehrsminister Winfried Hermann habe bei der Vorstellung des neuen Förderprogramms für Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur gesagt: „Die Verkehrswende wird Realität – Kilometer für Kilometer. Immer mehr Kommunen nutzen das Programm und sie nehmen immer größere Projekte in Angriff.“

Insgesamt wachse das Förderprogramm für die Jahre 2021 bis 2025 auf mehr als 500 Maßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 490 Millionen Euro. Dabei seien 371 Maßnahmen bereits aus den Vorjahren im Programm enthalten, 143 kämen neu hinzu.

Bund unterstützt das Programm

Seit kurzem könne das Land dabei auch auf das neue, umfangreiche Förderprogramm des Bundes „Stadt und Land“ zurückgreifen. Dadurch erhöhe sich die Förderquoten auf bis zu 90 Prozent. Nur dank der Bundesmittel könnten zudem überhaupt so viele Maßnahmen in das Programm aufgenommen werden. Minister Hermann erläutere dazu: „Das Bundesprogramm hilft uns sehr, aber es hat auch Tücken. Die Fördersumme wird nach Quoten auf die Länder verteilt und die Kommunen müssen die jeweilige Maßnahme bis Ende 2023 umsetzen. Die Förderung sollte verstetigt werden, um Land und Kommunen die notwendige Planungssicherheit zu geben.“

Neben dem stetigen Zuwachs an Förderanträgen in den vergangenen Jahren sei vor allem ein Trend hin zu größeren und kostenintensiveren Maßnahmen erkennbar. Der Verkehrsminister erläutere, dass bei 32 der neuen Maßnahmen die Gesamtkosten jeweils eine Million Euro übersteigen und diese etwa 70 Prozent des gesamten Zuwendungsvolumens ausmachen. Neun neue Brücken sowie drei Fahrradstationen mit Serviceangeboten sollen zukünftig Lücken schließen und das Radfahren im Land attraktiver gestalten. Um dem Rad mehr Platz zu geben, würden beispielsweise Fahrspuren oder Parkplätze in Radinfrastruktur umgewandelt.