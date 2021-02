Waldseer Narrenzunft lädt zum digitalen Zunftball

Eigentlich würde die Narrenzunft Bad Waldsee am Samstag, 6. Februar, ihren großen Zunftball in der Stadthalle veranstalten. Wegen der Corona-Pandemie ist die Fasnet in diesem Jahr aber eine andere als sonst.

„Wir können uns nicht treffen und gesellig zusammen die Zeit genießen“, heißt es in einer Mitteilung des Narrenvereins. Der Zunftball sei ein absolutes Highlight jeder fünften Jahreszeit. Da werde man schon etwas wehmütig, heißt es weiter.

„Wir kleiden uns närrisch“

Weil sich die Narrenzunft aber nicht von dem Virus unterkriegen lassen wolle, soll ein „Zunftball dahoim“ gefeiert werden. „Wir kleiden uns närrisch und wenn es nur a depperte Kappa isch und strackat uns aufs Sofa“, heißt es da.

Wer mitfeiern möchte, sollte am Samstag um 20 Uhr auf die Homepage der Narrenzunft (narrenzunftwaldsee.de) gehen und die Premiere eines speziellen Videos verfolgen. Zusehen gebe es da Erinnerungen an schöne Zeiten beim Zunftball im typischen Ablauf des Abends.

Brandheißes neues Material

Aber nicht nur alte Bilder und Erinnerungen sollen geweckt werden. Auch brandheißes neues Material werde gezeigt. Extra gestaltet und aufgenommen für diesen Anlass. Der Programmhöhepunkte werde gestaltet vom Struppi und dem Zunftrat.

„Dass erfreut das Narrenherz, dass wir wenigstens im Rahmen des Möglichen etwas das Gefühl eines Zunftballs bekommen. Seid dabei mit der Fasnet im Herzen“, so die Narrenzunft.