Waldseer Museumsverein lobt erneut Ebell-Kunstförderpreis aus

Der Museums- und Heimatverein Bad Waldsee lobt zum zweiten Mal einen Kunstförderpreis aus. Er ist mit 3000 Euro dotiert und wird von einer Fachjury bestimmt. Zusätzlich wird auch ein Publikumspreis in Höhe von 500 Euro ermittelt. Über diesen dürfen die Besucher während der ganzen Ausstellungszeit bestimmen, teilt der Museumsverein mit. Der Paul Heinrich Ebell Förderpreis richtet sich an Künstler der bildenden Kunst aus Baden-Württemberg.

Teilnahmebedingungen, Sparte Malerei:

Bewerben können sich laut Museumsverein Künstler sowie Studierende an Kunstschulen oder vergleichbaren Einrichtungen, deren Abschluss nicht länger als etwa drei Jahre zurückliegt. Die Altersbegrenzung liegt bei 35 Jahren. Die Bewerber müssen einen Wohnsitz oder ein Atelier in Baden-Württemberg haben.

Für die Bewerbung um den Paul Heinrich Ebell Förderpreis sind maximal fünf Arbeiten digital einzureichen, die die Arbeitsweise des jeweilig Teilnehmenden repräsentiert und nicht älter als drei Jahre sind.

Nominierten-Ausstellung:

Die zehn von der Jury nominierten Künstler sind nach weiteren Angaben des Museumsvereins verpflichtet, ihre Arbeiten im Rahmen einer mehrwöchigen Ausstellung im Museum im Kornhaus Bad Waldsee zu präsentieren. Die Arbeiten sollten daher im Zeitraum vom 18. Juni bis 6. August 2023 zur Verfügung stehen. Die wandgebundenen Arbeiten sollten eine Größe von vier Quadratmetern nicht überschreiten. Zur Finissage der Ausstellung werden die Preisträger bekannt gegeben und die Preise überreicht.

Die Jury 2022:

Der Fachjury gehören fünf Personen an: Ilonka Czerny, Kunsthistorikerin; Prof. Jörg Eberhard, Maler; Brigitte Hecht-Lang, Diplom- Restauratorin zweite Vorsitzende des Waldseer Museums- und Heimatvereins; Gerhard Langenfeld, Maler; Prof. Dr. Martin Oswald, PH Weingarten.

Wer war Paul Heinrich Ebell?

Hintergrund: Paul Heinrich Ebell (geboren am 5. Oktober 1908 in Berlin, gestorben am 4. November 1998 in Kißlegg) war ein deutscher Maler, Grafiker und Kunstpädagoge. Er wirkte 50 Jahre in Bad Waldsee, einen Großteil seines künstlerischen Nachlasses hat er dem dortigen Museum im Kornhaus vermacht, das sich verpflichtet fühlt, sein Wirken wach zu halten, wie der Museumsverein weiter mitteilt.

Ebell wuchs im schlesischen Haynau nördlich von Breslau auf. 1928 begann er an der Akademie für Kunst und Kunstgewerbe in Breslau zu studieren. Er setzte das Studium ab 1932 an der Staatlichen Kunstschule in Berlin und in Leipzig fort, wurde Kunsterzieher und Werklehrer zuerst in Berlin und dann in Zeitz. 1937 heiratete er die Fotografin Ursula Schwager.

Kunsterzieher in Bad Waldsee

Bei Bombenangriffen in Berlin verbrannten in Wohnung und Atelier nahezu all seine bisherigen Werke, berichtet der Museumsverein weiter. Im Juli 1944 kam er als Kunsterzieher ans „Auslanddeutsche Schülerheim“ in Kißlegg. Nach Kriegsende blieb das Ehepaar dort, 1948 erhielt er eine Stelle als Kunsterzieher am damaligen Progymnasium in Waldsee, wohin das Ehepaar 1952 umzog.

Er blieb nebenher freischaffender Künstler, seine Bilder waren lebenslang erzählerisch und fast märchenhaft. Zu seinen Werken zählen Ölbilder, Aquarelle und Holz- und Linoleumschnitte. Ebell gestaltete auch Eisenschnitte und Betonreliefs sowie Mosaike und etliche Glasfenster.

Gründer der städtischen „Kleinen Galerie“

1947 war Ebell Mitbegründer der SOB (Sezession Bodensee-Oberschwaben) und fünf Jahre deren Geschäftsführer und jahrzehntelanges aktives Mitglied. 1965 gründete er im Elisabethenbad von Bad Waldsee die städtische „Kleine Galerie“, die er selbst zehn Jahre lang leitete.

Als Kunsterzieher war er ein ungewöhnlicher Lehrer, er lockte Fantasie und Gestaltungswillen seiner Schüler und gab ihnen so die Grundlagen für ein künstlerisches Schaffen mit, wie der Musuemsverein berichtet. Einige seiner Schüler wurden später selbst Kunstwissenschaftler oder Künstler wie Heiner Dilly, Axel. F. Otterbach, Elisabeth Klass, Jörg Eberhard oder René Auer.