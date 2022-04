Waldseer Kultursonntag zeigt die Vielfalt der lokalen Künstlerszene

Der Kultursonntag in Bad Waldsee ist seinem Namen gerecht geworden. In der ganzen Stadt gaben die lokalen Künstler einen Einblick in ihr Schaffen. Vieles wurde erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

3 PLUS-Artikel kostenlos Mit einer Registrierung lesen Sie 3 PLUS-Inhalte und 10 freie Inhalte im Monat kostenlos. Sie sind bereits registriert? Hier einloggen. Registrieren