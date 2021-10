Über interessante Themen debattiert der Bad Waldseer Gemeinderat am Montag, 4. Oktober, ab 18 Uhr im Haus am Stadtsee. In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um die Bildung eines Kulturbeirats, die Festivitäten anlässlich der Ernennung zur Großen Kreisstadt, den örtlichen Bedarfsplan für das Kindergartenjahr 2021/22 sowie die Gymnasiums-Erweiterung. Auch Bebauungspläne stehen auf der Tagesordnung.