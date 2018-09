Waldseer Kornhaus am Sonntag entdecken

Zum Tag des offenen Denkmals öffnet am Sonntag, 9. September, das Kornhaus in Bad Waldsee seine Türen. Wie jedes Jahr im September macht der internationale Denkmalschutz laut Pressemitteilung an diesem Tag auf Wert und Bedeutung von (noch) bestehenden Denkmalen aufmerksam. Diese Gebäude und Objekte seien beredte Zeugnisse von Kultur, Kunst und Geschichte. Oft gehörten sie zu einem unbewussten Stück Heimat. Der Museums- und Heimatverein Bad Waldsee lädt am Sonntag von 13.30 bis 17.30 Uhr bei freiem Eintritt zum Besuch des Kornhauses und des Museums für Kunst, Geschichte und Heimat ein. Führungen werden bei Bedarf um 14.30 und um 16 Uhr angeboten.