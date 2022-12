Endlich wieder gemeinsam feiern: Kirchengemeinden voller Vorfreude auf das Weihnachten

In gut zwei Wochen ist bereits Weihnachten und auch die Kirchengemeinden in Bad Waldsee haben für das christliche Hochfest zahlreiche Gottesdienste mit Musikdarbietungen und weitere liturgische Angebote vorbereitet in der Stadt und ihren Ortschaften. Erstmals können die Gläubigen dabei auch wieder enger zusammenrücken, als dies in den beiden Corona-Jahren möglich war.

Kein Wunder also, dass die katholischen Pfarrer Thomas Bucher und Stefan Werner sowie der evangelische Pfarrer Wolfgang Bertl mit ihren jeweiligen Teams mit großer Erwartung und Vorfreude auf den bevorstehenden Feiertagsmarathon blicken.

Ökumenischer Gottesdienst samt Fensteröffnung am Rathaus

Das fing ja schon gut an am zweiten Adventssonntag auf dem Rathausplatz, der bestens gefüllt war mit Gläubigen aller Altersklassen, die hier erwartungsvoll einem ökumenischen Gottesdienst samt Fensteröffnung Nr. 4 am Rathauskalender beiwohnten. „Wir sind da, wo die Menschen sind“, bekundete Pfarrer Bertl eingangs sichtlich erfreut, dass dieses Angebot beider Kirchengemeinden auf so große Resonanz stößt bei Bürgerschaft und Gästen der Kurstadt.

Dass der eine oder andere mit dem Glühwein in den Hand vielleicht nur zufällig vorbeigekommen ist, sei dahingestellt. Jedenfalls blieben die allermeisten Passanten stehen und verfolgten aufmerksam das Geschehen am Altar vor dem Rathausgiebel.

Wir haben ja eine gute Botschaft für die Menschen.

Dass sich auch die heuer sparsamer beheizten (und damit noch kühleren) Kirchen nach Corona wieder gut füllen werden zwischen Weihnachten und Dreikönig, davon ist Pfarrer Werner bei aller Kritik an der katholischen Amtskirche und ihren Strukturproblemen überzeugt.

„Wir haben ja eine gute Botschaft für die Menschen, die in unsicheren Zeiten wie diesen mit Krieg und Krisen überall verstärkt nach Halt und Hoffnung suchen und diese in Jesus Christus – unserem Retter – auch finden werden“, erläutert der Seelsorger.

Ein „Feuerwerk der Musik“ im Advent

Er kündigt viele Gottesdienste an mit thematischem Tiefgang und „vor allem mit viel Musik“. Bekanntlich ist Werner selbst die Musikalität auf den Leib geschrieben und gemeinsam mit Kirchenmusikerin Verena Westhäußer und weiteren Akteurinnen und Akteuren aus Chören und Orchestern soll es ein „Feuerwerk der Musik“ geben im Advent und vor allem über Weihnachten. „Musik berührt unsere Herzen doch am meisten und das können wir alle miteinander derzeit gut gebrauchen“, weiß der Pfarrer.

Aus Gesprächen mit Gemeindemitgliedern erfahre er täglich, wie sehr die Unsicherheiten dieser Zeit die Leute beschäftigen und sie mit Sorge erfüllen. Groß sei deshalb der Wunsch nach Begegnung und Gemeinsamkeit in den Kirchengemeinden, was in der Pandemie eine schwierige Sache war.

„Wir können unsere Veranstaltungen und Gottesdienste jetzt endlich wieder entspannter angehen und wer noch etwas ängstlich ist, der ist uns natürlich auch mit Mundschutz herzlich willkommen“, blickt Werner voraus auf die Festtagsgottesdienste, die für ihn im Mittelpunkt des weihnachtlichen Geschehens stehen.

Pfarrer hat Verständnis für vorsichtige Menschen

Die Angst, dass nach der Coronazeit noch weniger Leute den Weg in die Waldseer Kirchen finden könnten, hält der Seelsorger übrigens für unbegründet. Im Gegenteil: „Zur ersten Probe für das Krippenspiel an Heiligabend in St. Peter sind 30 Kinder gekommen – daran sieht man, dass es ein großes Bedürfnis ist, wieder ein Stück ,normal’ Weihnachten zu feiern, eben mit all' dem, was es ausmacht“, freut sich Werner.

Aber es sei auch in Ordnung, wenn Ältere die Weihnachtsbotschaft daheim im Fernsehgottesdienst empfangen, wie sich das in der Pandemie bewährt habe. „Wir vermissen diese Besucher, aber wir verstehen ihre Vorsicht.“

Auch der evangelische Pfarrer Bertl blickt mit Freude auf das Christfest 2022, das endlich wieder ohne gestreamte Gottesdienste auskomme. „Wir machen das wie vor Corona – und das ist gut!“

Volle Kirche wird erwartet

An Heiligabend wird auch in der evangelischen Gemeinde ein Krippenspiel aufgeführt für Familien, bevor sich um 18 Uhr eine Christvesper anschließt. „Wir rechnen mit gutem Besuch und einer vollen Kirche, die wir aus Energiespargründen in diesem Winter nur an diesem besonderen Abend öffnen. Alle anderen Gottesdienste feiern wir weiterhin im Gemeindezentrum, das für die Spielgruppen ohnehin beheizt werden muss“, erläutert Bertl die besonderen Umstände von „Kirche in der (Energie)Krise“.

Ansonsten glaubt auch er, dass die Menschen aktuell besonders empfänglich sind für das, was im Leben wirklich Bedeutung hat und für die frohe Botschaft, die von Weihnachten ausgeht. „Es ist einfach gut zu wissen, dass nicht alles alleine in unserer Hand liegt und wir Halt erfahren jenseits dessen, was wir selbst bestimmen können.“