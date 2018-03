Waldseer Künstlerin stellt in der New Yorker Hall of Fame aus

Die aus Bad Waldsee stammende Künstlerin Hanna Barczyk lädt vom 26. März bis zum 12. April in die Hall of Fame in New York zu ihrer zweiten Kunstausstellung ein.

Zu sehen sind Werke ihres bisherigen Schaffens, die unter anderem in Zeitungen und Magazinen wie New York Times, Wall Street Journal, New Yorker, Vogue, Geo und Washington Post erschienen sind.

Nach ihrer Ausbildung an einer Universität in Toronto arbeitet sie seit 2014 in New York. Schon 2016 hatte sie in Toronto ihre erste Ausstellung.

Die 1983 geborene Künstlerin arbeitet bewusst mit der Reduzierung auf das Notwendigste unter dem Einfluss meist ungarischer folkloristischer Motive, die ihrer Herkunft mütterlicherseits geschuldet sind.

Seit ihrem New Yorker Aufenthalt ist sie freie Mitarbeiterin der New York Times.