Waldseer Jungstorch beringt

Auf dem Brauereikamin in Steinach wurde am Freitag ein Jungstorch beringt. Siegfried und Sieglinde waren zuhause als die Waldseer Feuerwehrleiter vorfuhr, wie Storchenvater Hans Daiber mitteilt.

Theo Egle steuerte die Feuerwehrleiter. Ute Reinhard nahm die Beringung vor. Der Jungstorch wog 3,2 Kilogramm. Er ist in guter Verfassung und munter, teilt Daiber mit. Insgesamt sind in Bad Waldsee fünf Storchennester besetz mit Jungen. In Michelwinnaden auf der Burg und beim Löwen in Haisterkirch werden die Jungstörche am 10. Juni um 11 Uhr beringt. In Gaisbeuren sind die Jungstörche am jüngsten, mit Geduld kann man ein Wackelköpflein sehen.