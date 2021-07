Waldseer Jugendliche und ihre Familien feiern Konfirmation

Trotz Corona-Bedingungen haben in zwei kleinen Gruppen am 27. Juni und 11. Juli Konfirmationsgottesdienste der evangelischen Kirche Bad Waldsee feierlich gestaltet werden können.

Wie Pfarrerin Birgit Oehme weiter mitteilt, hatten sich die festlich gekleideten Jugendlichen für ihren großen Tag jeweils eine biblische Geschichte ausgesucht und diese der Gemeinde vorgetragen. Mit der Auswahl ihrer Geschichten machten sie unter anderem deutlich, dass Gott der Herr der Welt ist – und nicht die bösen Mächte dieser Welt. Gott halte die Menschen in den kleinen und großen Kämpfen des Lebens und des Glaubens in seiner Hand. Die frohe Botschaft von der Liebe und Macht Gottes, wie sie sich in Jesus Christus zeigt, kenne keine Grenzen von Kultur, Sprache und Volkszugehörigkeit.

Zum Gottesdienst gehörte auch das Aufsagen der wichtigsten Stücke der Glaubens, welches die Jugendliche laut Oehme mit Bravour meisterten. Anschließend wurde jede und jeder einzeln gesegnet. Virtuos und beschwingt begleiteten Salome Hänsler an der Geige und Valerii Drahulian am Piano den Gottesdienst musikalisch, Aaron Leipziger und sein Vater sorgten für die Technik. Anschließend feierten die Jugendlichen zu Hause in ihren Familien. Die Konfirmation mit Pfarrer Bertl wird am 10. Oktober gefeiert.