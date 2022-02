Waldseer Hobbydetektivin hilft der Wissenschaft

Dagmar von Schack hat Forschern wichtige Erkenntnisse über das Mühlreisighaus im mittelfränkischen Spalt liefern können. Wie es dazu kam.

Auf einer Foto-Glasplatte ist eine gestochen scharfe Aufnahme eines mehrgiebligen Fachwerkhauses zu sehen. Das Foto stammt vermutlich aus den 1930er Jahren und ist seither im Besitz des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege. Bis Ende Januar will der Verein etwa 3000 Fotografien aus dem über Jahrzehnte angesammelten Archiv auf das Online-Kulturportal „Bavarikon“ stellen. Doch zu einigen Aufnahmen fehlten den Forschern wichtige Informationen: Wo steht das Haus und wer wohnte dort? Die Antworten liefert ihnen unter anderem eine Frau, die selbst acht Jahre in einem der Häuser gelebt hat. Dabei handelt es sich um Dagmar von Schack. Sie lebt mittlerweile in Bad Waldsee.

Wichtige Informationen zum Haus

Freunde machten die 85-Jährige auf das Foto im Internet aufmerksam, die Frau wandte sich an den Verein. 1942, während der Bombenangriffe auf Nürnberg, war sie mit ihrer Familie in das Bauernhaus gezogen, erzählt sie. Das im 18. Jahrhundert gebaute Hopfengut habe ihr Vater 1937 „für einen Apfel und ein Ei“ in einem gefährlichen Zustand gekauft. Anschließend habe er es sanieren lassen. Jetzt – mehr als 80 Jahre später – konnte die Frau mit ihrem Wissen den Forschern bei ihrem Projekt helfen.

Persönliche Erinnerungen

Ohne derartige Hinweise, wäre der Rechercheaufwand für den Verein enorm. Dieser Teil der wissenschaftlichen Arbeit trägt meist einen englischen Namen: „Citizen Science“. Das heißt übersetzt „Bürgerwissenschaften“ und bedeutet, dass Forschende die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Das Prinzip ist nicht neu – durch die Digitalisierung haben sich die Möglichkeiten jedoch stark erweitert. Wissenslücken können mittlerweile oft innerhalb kürzester Zeit geschlossen werden.

Landesverein froh über Resonanz

Daniela Sandner ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Landesverein. Sie freut sich vor allem über die unglaubliche Resonanz seit Beginn des Projektes. Es zeige, dass Menschen an der historischen Baukultur Interesse haben und es ihnen nicht egal sei, wenn Gebäude abgerissen werden: „Besonders schön fand ich es, wenn Leute die Häuser aus persönlichen Erinnerungen noch kannten“, sagt die Volkskundlerin. Manche hätten dem Verein sogar aktuelle Fotos aus demselben Blickwinkel mitgeschickt.

Vertrauen haben

Sorgen um die Vertrauenswürdigkeit der Hinweise mache sie sich keine: „Natürlich gab es auch ein paar Hinweise, die missverständlich waren“. Diese habe man dann aber von lokalen Heimatpflegern überprüfen lassen. „Ein bisschen Vertrauen muss man allerdings auch haben“, sagt Sandner. In aller Regel seien die Tipp-Geber dem Verein jedoch bekannt gewesen.

Um alte Häuser bemühen

Seit der Gründung des Landesvereins, Anfang des 20. Jahrhunderts, werden diverse Bauformen in Bayern dokumentiert. Darunter ländliche Gebäude, wie beispielsweise das in Spalt, aber auch städtische Bürgerhäuser. Damals wurden die Aufnahmen meist auf Glasplatten gedruckt. „Das sind super Bestände. Glasplatten sind gestochen scharf und haben in den letzten 120 Jahren nichts an Schärfe verloren“, schwärmt Sandner. Dem Landesverein waren die bürgerlichen Forscher eine große Hilfe: In weniger als zwei Monaten konnten rund dreiviertel der hochgeladenen Aufnahmen identifiziert werden.

Bislang waren es vor allem die Naturwissenschaften, die vom sogenannten Citizen-Science-Hype profitierten. Seit der Digitalisierung boomt das Feld auch in der kulturwissenschaftlichen Forschung. „Das Spannende an dem Ansatz ist, dass Bürger direkt in verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses mitarbeiten können“, sagt Wiebke Brink. Sie ist Projektleiterin bei „Bürger schaffen Wissen“, der zentralen Plattform für Citizen-Science-Projekte in Deutschland.

Ihrer Meinung nach sei Citizen Science ein Versuch, neue Formen der Zusammenarbeit zu finden, die einen Zugang zur Wissenschaft schaffen und dabei das Voneinander- und Miteinander Lernen in den Vordergrund stellen. „Auf gesellschaftlicher Ebene ist es eine große Chance, durch aktive Mitarbeit Wissenschaft erfahrbarer zu machen“, sagt Brink. Dabei würden Beteiligte lernen, Unsicherheiten genauer einzuordnen und Prozesse besser zu verstehen. Außerdem könne man „mit einem solchen Grundverständnis vertrauenswürdige Quellen besser identifizieren“ – eine Fähigkeit, die in der heutigen Zeit nicht zu unterschätzen sei.