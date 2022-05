Waldseer Gymnasiasten schreiben am Dienstag ihr Mathe-Abitur

Die 43 Schülerinnen und Schüler des Bad Waldseer Gymnasiums erleben aktuell eine der wichtigsten Zeiten in ihrem bisherigen Leben: Sie schreiben im Schweiße ihres Angesichts ihr Abitur.

Los ging es für die Waldseer Gymnasiasten am 26. April mit den Prüfungen in den Fächern Kunst, Musik, Sport und Geschichte. Am Dienstag, 3. Mai, steht mit Mathematik eines der Kernfächer auf dem Programm. Der letzte schriftliche Prüfungstermin ist am Freitag, 6. Mai, von 9 bis 15 Uhr im Fach Latein.

Schulleiter: „Das Abitur läuft wie vor Corona“

Schulleiter Mark Overhage ist bislang zufrieden mit dem Ablauf der Prüfungen, wie er im SZ-Gespräch berichtet. Auch die Pandemie spiele keine große Rolle mehr. „Das Abitur läuft wie vor Corona“, so Overhage.

Ein Vorteil am Waldseer Gymnasium, das als einzige staatliche Modellschule im Kreis Ravensburg noch G9 anbietet, ist nach Angaben des Schulleiters, dass die Kurse mit 12 bis 14 Schülern recht klein seien und beim Abitur ohnehin ein Abstand eingehalten werden müsse. Zudem würden die Räume gelüftet.

Drei schriftliche Prüfungen pro Schüler

Die Gymnasiasten müssen jeweils drei schriftliche Abiturprüfungen ablegen – sei es beispielsweise in Mathe, Deutsch, Englisch, Biologie, Chemie, Latein, Physik oder Kunst. Während es früher beim Abitur zentrale Termine gab, an denen dann die meisten Schüler fertig waren, haben die Schülerinnen und Schüler heutzutage zu unterschiedlichen Zeiten ihre Prüfungen hinter sich, erklärt Overhage.

Wer beispielsweise mit Physik beginnt, hatte am 2. Mai die erste Prüfung. Je nach Fächerkombination hatten andere Abiturienten unter Umständen am Montag ihre drei Prüfungen schon hinter sich gebracht. „Es verteilt sich mehr und die Schülerinnen und Schüler sind ganz unterschiedlich fertig mit ihren schriftlichen Abiturprüfungen.“

Die mündlichen Prüfungen starten am 27. Juni

Nach dem schriftlichen Abitur geht es für die Schüler jedoch weiter mit lernen. Nach den Pfingstferien stehen die mündlichen Prüfungen an. Im Waldseer Gymnasium finden sie vom 27. bis 29. Juni statt.