Waldseer Gymnasiasten laufen für die DKMS und „Yes we care!“

Das Gymnasium Bad Waldsee veranstaltet am Dienstag, 23. Juli, einen Charity-Lauf rund um den Bad Waldseer Stadtsee. Die Klassen starten zeitversetzt ab 9 Uhr am Freibadgelände und sammeln Runden. Das Ende des Laufes ist für etwa 12.30 Uhr vorgesehen.

Für die erlaufenen Kilometer spenden Sponsoren dann einen Geldbetrag. Dieser Betrag kommt in diesem Jahr zwei verschiedenen Organisationen zugute. Zum einen möchte das Gymnasium die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) unterstützen, die an Blutkrebs erkrankten Menschen Knochenmarkspender vermittelt. Bereits im Herbst 2018 fand eine Typisierungs-Aktion statt, bei der 68 Schüler, Eltern und Lehrer für die Spenderdatei registriert wurden. Zum anderen soll der Verein „Yes we care!“ unterstützt werden, der das Internat der Pitseng Highschool in Lesotho weiter ausbauen will, das vom Gymnasium seit Jahren gefördert wird.