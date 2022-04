Waldseer Global veranstaltet Flohmarkt zugunsten von Geflüchteten

Der Waldseer Menschenrechtsladen Global lädt unter dem Titel „Wir benötigen Ihren gut erhaltenen Kruscht und Krempel“ zu einem Flohmarkt zugunsten von geflüchteten Menschen ein. Die Veranstaltung findet am Wochenende, 23. und 24. April, im Großen Saal des katholischen Gemeindehauses statt. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Elektroartikel nicht dabei sein sollten. Warenannahme ist am Freitag, 22. April, von 14 bis 17 Uhr. Der Verkauf ist am Samstag und Sonntag, 23. und 24. April, von 11 bis 17 Uhr (Samstag) und von 11 bis 16 Uhr (Sonntag). Kuchenspenden sind willkommen, teilt der Verein Global mit. Freiwillige Helfer werden noch gesucht. Wer Interesse hat, kann nach Angaben der Veranstalter einfach vorbei kommen. Weitere Infos und Kontakt: Brigitte Kaiser, Telefon 07524/2541.