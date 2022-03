Der Bad Waldseer Menschenrechtsverein „Global“ sammelt Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine. Laut Mitteilung werden aktuell für die Kinder in den Schutzräumen in Kiew LED-Stirnlampen und Rettungsdecken benötigt. Eine Abgabe im „Global“ ist möglich am Samstag, 12. März, zwischen 12 und 14 Uhr, Telefon 07524/2541.