Waldseer Gemeinderatssitzung mit Seltenheitswert

GAL-Stadtrat Jan Herkommer hat erst am Montagmittag von Bürgermeister Weinschenk erfahren, dass er kein Mitglied des Gemeinderats mehr ist, teile er auf SZ-Anfrage mit. Er habe Gespräche mit der Stadt geführt, ob seine Tätigkeit am „Gymi“ mit dem Amt als Gemeinderat vereinbar ist. „Es hieß, dass es keine Probleme gibt.“ Auch die Schule habe das abgeklärt. Ob er die Stelle ansonsten nicht angenommen hätte, beantwortete er so: „Das weiß ich nicht. Da ich nicht mehr kandidieren wollte und wegen einem Studium auf lange Sicht nicht mehr in Bad Waldsee bleiben werde, war es eh der letzte Abschnitt im Gemeinderat.“ Mit dem Wissen um die Folgen, hätte er jedoch überlegt, die Arbeit am Gymnasium zu verschieben. (kik)