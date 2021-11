Waldseer Gemeinderat beschäftigt sich mit Umgestaltung des Grabenmühlenplatzes

Der Gemeinderat der Stadt Bad Waldsee kommt am Montag, 15. November, ab 18 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung im Saal des Hauses am Stadtsee zusammen. Zu Beginn steht die Möglichkeit für Einwohner, ihre Fragen an die Verwaltung zu stellen. Auf der Tagesordnung geht es um das Projekt „Altstadt für Alle“ und in diesem Fall um den letzten Bauabschnitt: den Grabenmühlenplatz. Weitere Punkte sind die Kanalsanierung in offener Bauweise im Bereich der westlichen Robert-Koch-Straße (Skaterplatz), die Vergabe der Bauplätze im Baugebiet „Hungerberg“, die Zuschlagserteilung im Vergabeverfahren „Amtsblatt der Stadt Bad Waldsee“, die Fahrplanänderung beim Citybus zum 12. Dezember. Auch die Verlegung des Wochen- und Bauernmarktes wegen der Abhaltung des Adventsglühens auf der Hochstatt und Grabenmühle stehen noch auf der Tagesordnung. Da die Veranstaltung bereits abgesagt wurde, entfällt dieser Punkt wohl jedoch.