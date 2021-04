Waldseer Gemeinderat berät über Bleiche, Kulturbeirat und Freibad

Die Sitzung des Gemeinderats am Montag, 26. April, ab 18 Uhr findet digital statt. Die Öffentlichkeit kann die Übertragung der Videokonferenz im Haus am Stadtsee – unter Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen – verfolgten. Wie der Tagesordnung zu entnehmen ist, wird das Gremium über die weitere Vorgehensweise zur Gestaltung des Bleiche und des ehemaligen Fischzuchtareals beraten und sich der Umstufung und dem Ausbau der Bleichestraße annehmen. Zudem wird es Informationen zum Projekt „Brückenprogramm Touristik“ geben und über den gemeinsamen Antrag der Freien Wähler und Grünen über die Bildung eines Kulturbeirats in der Stadt Bad Waldsee diskutiert. Zudem geht es um die Eintrittspreise im Strand- und Freibad in Zusammenhand mit der Corona-Pandemie, die Änderung der Ehrungsordnung für Sportler, die Stabilisierunghilfe für die Therme und Informationen zu den archäologischen Grabungen beim Verwaltungsneubau.