Waldseer Freiluftgottesdienste im Corona-Sommer sehr beliebt

„Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter Ihnen.“ In den vier Waldseer Kirchengemeinden wird dieses Wort aus dem Matthäus-Evangelium (Mt 18,20) derzeit gerne unter freiem Himmel umgesetzt – so wie am Dienstagmorgen bei der mit 80 Gläubigen gut besuchten „Marktmesse“ auf dem Kirchplatz St. Peter.

Begleitet von Maria Dobler (Keyboard) und Pfarrer Stefan Werner (Gitarre), konnten die Besucher hier unter Einhaltung der Abstandsregelungen angstfrei Lieder aus dem „Gotteslob“ singen. Auch einige Passanten ließen sich davon anlocken und hielten in Andacht inne. Nach Angaben des Geistlichen kommen die Freiluftgottesdienste in der Kernstadt sowie in den Pfarr- und Gemeindehausgärten von Michelwinnaden, Reute-Gaisbeuren und Haisterkirch im Corona-Sommer ausgesprochen gut an bei den Kirchgängern. „Die Leute sind draußen aktuell viel entspannter als in der Kirche, weil sie sich an der frischen Luft sicherer fühlen vor dem Virus“, weiß Werner. Deshalb soll es in den kommenden Wochen weitere „Open air“-Messfeiern geben – solange das sommerliche Wetter eben mitspielt.