Waldseer Flieger starten in die neue Saison

Die Tage werden länger und trockener. Für den Sport- und Segelfliegerclub Bad Waldsee-Reute bedeutete das, dass die neue Saison bald beginnt. Nach der zurückliegenden Saison forderten nicht nur die Flugzeuge, sondern auch die Infrastruktur umfassende Wartungsarbeiten, teilt der Club mit.

„Durch die Nutzung der Flugzeuge sind im Winter routinemäßige Untersuchungen und Wartungen nötig, die keinen Aufschub erlauben“, wird Markus Mosch aus Bad Waldsee in der Mitteilung zitiert. Nun konnten bereits alle Segelflugzeuge von der zuständigen Prüfstelle abgenommen werden, „dies ist mit der TÜV- Prüfung vergleichbar“, berichtet Mosch. Personell gibt es in der neuen Saison ebenfalls Neuerungen, so gibt Lorenz Klingele nach Angaben des Segelfliegerclubs nach fünf Jahren Tätigkeit das Amt des Jugendleiters an seinen Nachfolger Ángel Wölhaff ab. Franz Bormann übernimmt den Posten des Schriftführers von seinem Vorgänger Johannes Schuler. Den Posten des ersten Vorsitzenden galt es ebenfalls neu zu vergeben. Mit großer Mehrheit wählten die Mitglieder des Vereins den Bad Waldseer Friedhelm Christ ins Amt, der bereits langjähriges Mitglied ist. Die Flieger blicken nun voller Vorfreude auf die neue Saison und das anstehenden Jubiläum: 90 Jahre Flugtage Bad Waldsee.