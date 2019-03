Waldseer Fasnetsbilanz: „Super Stimmung, super Wetter“

Größtenteils friedlich ist die diesjährige Fasnet in Bad Waldsee verlaufen. Und so zieht Zunftmeister Roland Haag eine positive Bilanz: „Super Stimmung, super Wetter – bis auf Montag – und tolles Ambiente.“

Ein paar Straftaten ereigneten sich während der Hochfasnet, teilt ein Sprecher des Polizeipostens Bad Waldsee auf SZ-Nachfrage mit. Wie bereits berichtet, prügelten drei Männer am Gumpigen Donnerstag auf ein Pärchen ein. „Aufgrund eines bestimmten Kostüms konnten alle Beteiligten schnell ausfindig gemacht werden“, berichtet der Polizist von einem Fahndungserfolg. Darüber hinaus mussten die Beamten über die Hauptfasnet hinweg unter anderem zwei gefährliche Körperverletzungen protokollieren, zwei Streitigkeiten schlichten, einen Randalierer festnehmen und einige betrunkene Jugendliche nach Hause schicken oder sogar Platzverweise aussprechen. Bei den meisten Alkoholtests, die die Polizei während der Fasnet durchführte, seien Promillewerte zwischen 1,5 und 3 Promille festgestellt worden. Im Großen und Ganzen sei die Fasnet aber friedlich verlaufen, bilanziert der Polizeiposten-Sprecher die vergangenen Tage.

„Sensationell“, so beschreibt Roland Haag seine erste Fasnet als Zunftmeister und zeigt sich begeistert von der Stimmung und dem närrischen Treiben über die Hauptfasnet. Einziger Wermutstropfen war das Wetter am Fasnetsmontag. Etlichen Narren fielen die vergleichsweise wenigen Zuschauer am Umzugsrand auf. „Einige Leute von außerhalb sind aufgrund des Sturms nicht gekommen – sowohl Maskenträger als auch Zuschauer“, erklärt Haag und ergänzt, dass es in den Kneipen und Restaurants dennoch „voll, wenn auch nicht übervoll“ gewesen sei und es der Stimmung keinen Abbruch getan habe. Auch die Zugausfälle machten die Anreise für die Narrenzünfte aus Aulendorf und Kißlegg nicht einfacher. „Das war schon unglücklich“, übt Haag leise Kritik an der Deutschen Bahn, die bekanntlich vorübergehend alle Züge zwischen Aulendorf und Kißlegg gestrichen hat.

Deutlich positiver beschreibt Haag den Gumpigen Donnerstag: „Da gibt es wirklich nichts mehr oben drauf zu setzen.“ Sonnenschein und ausgelassenes Hausfasnetsflair dominierten den Tag über. Viele Tausende Fasnetsfreunde feierten in der Innenstadt und hatten hörbar Freude am Narrensprung. Auch den Mittwochabend, der ganz im Zeichen der „Von-Waldseer-für-Waldseer“-Fasnet stand lobt Haag: „Das war schon etwas Besonderes.“ Und so verwundert es auch nicht, dass die weitere Einbindung der närrischen Gruppen ein Ziel für die Fasnet 2020 darstellt, wie der Zunftmeister berichtet.

Nicht alle Wirte konnten dem Mittwochabend etwas abgewinnen. So waren zwar in vielen beteiligten Bars etliche Gäste zu beobachten, doch nicht überall. Hinter vorgehaltener Hand beklagte ein Gastronom gegenüber der SZ die Konkurrenz im Ratskeller, der bekanntlich vom „Verein für Bierfreunde“ geöffnet wurde. „Da ist bisher nichts zu mir durchgedrungen. Die Rückmeldungen, die bei mir ankamen, waren durchweg positiv“, so Haag.

Erstmals wurde die politische Prominenz nach dem Narrenrechtabholen ins Museum ins Kornhaus eingeladen. Das habe sich bewährt. Lediglich die Sitzgelegenheiten könnten im nächsten Jahr wohl ausgetauscht werden. Heuer mussten sich die Landtags- und Bundestagsabgeordneten um Kultusministerin Susanne Eisenmann mit Bierbänken zufrieden geben. „Da gibt es noch kleine Stellschrauben, an denen wir drehen werden. Aber sonst war es klasse“, sagt Haag.