Waldseer DJ: „Will auf die großen Bühnen dieser Welt“

Der Bad Waldseer Produzent und DJ Nicolas Johnston hat einen Vertrag bei Universal Music erhalten. Damit hat sich für den 20-Jährigen ein Traum erfüllt. Wolfgang Heyer hat sich mit „Melodie Rush“, so sein Künstlername, über den Karrieresprung unterhalten.

Herr Johnston, was bedeutet Ihnen der Vertrag mit dem namhaften Label?

Das bedeutet mir jede Menge. Ich bin überwältigt. Letzten Freitag habe ich den Vertrag unterschrieben. Jetzt kann ich mich noch mehr auf die Musik konzentrieren.

Welche Auswirkungen hat die vertragliche Zusammenarbeit denn auf Ihre Musik?

Ich habe nun viel mehr Möglichkeiten.

Inwiefern?

Wer einen Vertrag bei Universal Music hat, hat es einfacher Collaborations, also Kooperationen mit DJs und Produzenten, zu bekommen. Da ist man dann einfach eine größere Hausnummer, das Ansehen wächst.

Wie kann man sich die Vertragsdetails vorstellen?

Dazu darf ich nicht viel sagen. Generell geht es um Richtlinien bei der Promotion oder dem Verkauf unseres Liedes. Der Vertrag bezieht sich nämlich nur auf das Lied „Collide“, das ich zusammen mit Anand Dorain produziert habe. Dieser Vertrag ist für mich besser, weil ich nicht so gebunden bin, wie beispielsweise bei einem Plattenvertrag.

Ist Ihre Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann mit der Vertragsunterzeichnung beendet?

(lacht) Das hat ganz gut gepasst. Vor zwei Wochen hatte ich meinen letzten Ausbildungstag. Am Samstag bin ich gemeinsam mit einem Freund – meinem Manager – nach Köln in eine eigene Wohnung gezogen. Wir haben richtig Bock in Köln Lärm zu machen. Die ersten Kontakte zu Clubs, DJs und Produzenten sind geknüpft – wir sind also schon bestens vernetzt.

Das heißt, für Sie beginnt nun die Zeit als Berufsmusiker?

Wir beide haben noch einen Nebenjob, um die Wohnung zu finanzieren. Aber ja, wir konzentrieren uns zu 100 Prozent auf die Musik. Köln ist ein Neuanfang und wir wollen richtig loslegen.

Was bedeutet Ihnen Musik?

Musik ist für mich alles. Meine Musikrichtung Basshouse hat so eine schöne Ausstrahlung und ist nicht so hasserfüllt wie Rap. Es ist ein großartiges Gefühl Zuhause Musik zu machen und sich vorzustellen, man steht auf der Bühne.

Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?

Ich verfolge das Motto: einfach dranbleiben und weitermachen. In fünf Jahren will ich auf den großen Bühnen dieser Welt stehen und gemeinsam mit den Großen der Szene Musik machen. Vielleicht dauert es auch zehn Jahre. Egal, ich bleibe dran.