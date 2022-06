Waldseer CDU will mit Bürgern Ideen zur künftigen medizinischen Versorgung erarbeiten

„Mit großem Bedauern nimmt die CDU Bad Waldsee zur Kenntnis, dass sich der Kreistag am Dienstag zur Schließung des Waldseer Krankenhauses im Jahr 2023 durchgerungen hat“, teilt der CDU-Stadtverband in einem Presseschreiben mit. Trotz dieser „bedauernswerten Nachricht“ wolle der Stadtverband keine Zeit vergehen lassen und sich aktiv mit der Bürgerschaft über die Zukunft der medizinischen Versorgung in Bad Waldsee unterhalten, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Um die Ideen der Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen, werde die CDU am Samstag, 4. Juni, ab 9 Uhr auf dem Wochenmarkt vertreten sein, um eine Ideensammlung zur Zukunft der medizinischen Versorgung in Bad Waldsee gemeinsam mit der Bürgerschaft zu erarbeiten, wie es in der Ankündigung abschließend heißt.