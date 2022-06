Waldseer CDU feiert Jubiläum 75+1

Die CDU Bad Waldsee lädt alle Mitgliederinnen und Mitglieder sowie Interessierten zur Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 23. Juni, um 19 Uhr in das Gasthaus Stern in Reute ein. Im Anschluss an die Hauptversammlung wird der CDU-Stadtverband sein 75+1-jähriges Jubiläum abhalten. Neben dem Landtagsabgeordneten Raimund Haser werden Vorsitzende aus den verschiedenen Jahren in einem politischen Talk einen Rückblick über die Veränderungen innerhalb CDU über die vergangenen Jahrzehnte geben, teilt die CDU in einer Ankündigung mit.