Waldseer Berufspendler freuen sich auf neuen Radweg B 30

Den künftigen Radweg B 30 von Kümmerazhofen nach Sulpach begrüßen nicht nur die Kommunalpolitiker in Bad Waldsee und Baindt. Gelobt wird das Verkehrwegeprojekt vor allem von Berufspendlern, die auf dem Zweirad an ihre Arbeitsplätze ins Schussental oder nach Bad Waldsee fahren. So wie Simona Sauter und Christoph Wiest. Etwas verhaltener äußert sich Guido Wild, weil ihm eine Streckenführung über Marsweiler besser zusagen würde.

Diese Woche haben die Radfahrer das große Wetterlos gezogen: Sonne satt und sommerliche Temperaturen. „Ja, das ist echt super und gibt richtig Power“, lacht Simona Sauter aus Haisterkirch. Auf ihrer Berufspendlerstrecke nach Ravensburg legt sie einen kurzen Stopp ein am Ortsrand von Kümmerazhofen.

Sauter ist bei einer Bank in Ravensburg beschäftigt und fährt diese Route seit fünf Jahren drei bis vier Mal pro Woche. Auf dem Hinweg benötigt sie für ihre 28 Kilometer mit dem Mountainbike eine Stunde und 20 Minuten – zurück sind’s zehn Minuten mehr. „Bis zu den Herbstferien nehme ich das Fahrrad, dann habe ich mein sportliches Training schon erledigt und gehe frisch an die Arbeit“, erzählt Sauter. An ihrem Arbeitsplatz angekommen gönnt sie sich eine Dusche und frische Businessbekleidung.

„Für mich bedeutet dieser Lückenschluss mit einem geteerten Radweg ein bequemeres, schnelleres und vor allem sichereres Fahren“, freut sich die Pendlerin. Sauter nutzt zwar schon heute die Route entlang der B 30 über Sulpach und von dort weiter über Niederbiegen und Baienfurt in die Kreisstadt. „Aber bei Regen ist der Feldweg ausgewaschen und es macht wirklich keinen Spaß. Gut, dass damit bald Ende ist.“

Das sieht auch Guido Wild aus Bad Waldsee so, der seit 15 Jahren ganzjährig nach Ravensburg radelt und die bisherige Verbindung durch den Altdorfer Wald als „reine Zumutung“ empfindet für Zweiradfahrer. „Das ist wirklich unmöglich und gefährlich, vor allem im Winter. Der jetzt geplante Lückenschluss ist überfällig“, weiß der Lehrer, der an den Beruflichen Schulen in Ravensburg unterrichtet. Als ambitionierter Radler, der sommers wie winters in jeweils 45 Minuten Fahrzeit an seinen Arbeitsplatz pendelt, habe er schon viele gefährliche Situationen erlebt im Wald oder bei anderen beobachtet. „Für mich ist allerdings der vorgesehene Verlauf des neuen Radweges nach Sulpach nicht die optimale Variante. Diese führt über Marsweiler nach Baindt – so fahre ich schon heute“, betont Wild. Wie berichtet, haben die Planer nach Rücksprache mit dem Staatsforst von dieser kürzeren Variante Abstand genommen.

Auch Christoph Wiest schnappt ein bis zwei Mal wöchentlich sein Rad und radelt ans KBZO auf der Ravensburger Burachhöhe. „Aber ich freue mich natürlich riesig, wenn ich dank des neuen Radweges mein Rennrad nehmen kann, was die Holperstrecke bisher ausschließt“, so der 49-jährige Lehrer dazu. Für die Strecke benötigt der Waldseer mit seinem Trekkingrad 45 Minuten für die einfache Fahrt. „Ich fahre schon jetzt unter den B 30 hindurch und dann rechts nach Sulpach – aber im geteerten Zustand ist das ja eine wirkliche Verbesserung für alle Radfahrer.“ Bei Anreise auf dem Rad fühle er sich „körperlich viel fitter“ bei der Arbeit, als wenn er mit dem Auto fahre. „Und auf dem Rückweg ist schon am Egelsee Stau, das hat keine Lebensqualität im Vergleich zu einer guten Radwegeverbindung.“