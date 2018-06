Waldseer berichtet von der „Europa Orient Rallye“

Stefan Merk aus Bad Waldsee hat bei der „Europa Orient Rallye“ teilgenommen. Die Aufgabe: in 23 Tagen von Straßburg nach Amman in Jordanien fahren. Wolfgang Heyer hat mit Merk nach seiner Rückkehr über das Abenteuer gesprochen.

Herr Merk, wie haben Sie die Teilnahme an der „Europa Orient Rallye“ empfunden?

Die Rallye war eine großartige Erfahrung. Wir sind mit 30 Teams in 23 Tagen circa 6600 Kilometer von Straßburg nach Amman gefahren und haben dabei zehn Länder bereist. Natürlich gab es anstrengende Tage, wenn zum Beispiel 120 Kilometer in der jordanischen Wüste bewältigt werden müssen. Es war aber immer spannend, ein einzigartiges Erlebnis und wir konnten in jedem Land die Kultur und Menschen ungefiltert und abseits vom üblichen Tourismus kennenlernen.

Gab es ein spezielles Erlebnis, das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Die extreme Gastfreundschaft und Offenheit der Menschen entlang unserer Route hat uns sehr beeindruckt. Die nachhaltigsten und schönsten Erinnerungen haben wir aber sicherlich an unsere Begegnungen mit bedürftigen Kindern und Familien in der Türkei, Israel und Jordanien. Wir haben hier Spielzeug, Lebensmittel und Werkzeug verschenkt. Strahlende Kinder machen einige Anstrengungen der Rallye mehr als wett. Zudem galt unsere Unterstützung dem SOS Kinderdorf in Amman, wo wir neben vielen Lebensmitteln auch 1000 Euro Spendengelder überreichen konnten.

Was war die größte Herausforderung während der Rallye-Zeit?

Die Rahmenbedingungen der Rallye – alte Autos, kein Navi, nur Landstraßen – führen unweigerlich zu Herausforderungen. Trotzdem mussten vorgegebene Etappen und Aufgaben bewältigt werden. Besonders spannend wurde es immer dann, wenn schwierige Navigation, Zeitdruck und Panne aufeinandertrafen; am besten noch bei Nacht und abseits größerer Städte. Hier mussten wir oft improvisieren, was aber auch den Reiz der Rallye ausmacht. Ohne Pannen durchzukommen hätten wir fast schon schade gefunden. Wenn nachts in Bulgarien die Bremse versagt, sich aber ein halbes Dorf auf einem einsamen Parkplatz einfindet, um uns bei der Reparatur zu helfen, kann auch eine Panne Spaß machen.

Mit dem Wissen von heute: Würden Sie nochmals an der Rallye teilnehmen? Wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht?

Definitiv. Vielleicht nicht gleich nächstes Jahr und gerne auch einmal durch andere Länder, aber die Rallye war ein Erlebnis, das wir gerne wiederholen würden. Mit dem richtigen Team macht es sehr viel Spaß und solche Erfahrungen sind in einem normalen Urlaub kaum zu machen. Wenn damit auch noch ein guter Zweck unterstützt wird, macht es das umso schöner.