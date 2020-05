Waldseer Bahnhofsareal ist fertig gestellt

Am Waldseer Bahnhof sind am vergangenen Montag der neue Parkplatz, die überdachten Fahrradabstellplätze und die barrierefreien Busbuchten offiziell in Betrieb genommen worden. Somit ist der Umbau des Bahnhofsareals fast beendet, teilt die Stadt mit.

Damit stünden nun westlich des Bahnhofsgebäudes 35 öffentliche Stellplätze zur Verfügung. Einer davon sei behindertengerecht, vier Plätze seien neben den beiden neuen Ladesäulen für Elektroautos reserviert. Hinter dem neuen Buswartehäuschen gebe es Abstellplätze für motorisierte Zweiräder. Sechs abschließbare Fahrradboxen mit Lademöglichkeit für Pedelecs würden noch folgen.

„Wesentlicher Dreh- und Angelpunkt für den Verkehr“

Die Stadt hatte nach eigenen Angaben zum Abschluss der Arbeiten die beteiligten Unternehmen, aber auch die Eigentümer des Bahnhofgebäudes eingeladen. Die Eigentümer seien in den Umbau eng mit einbezogen gewesen. Verantwortlicher Jürgen Bucher vom Fachbereich Bau habe auf die Geschichte des Projekts zurückgeblickt: Bereits vor mehreren Jahren habe man mit den Planungen begonnen. Das Gelände am Bahnhof sei ein wesentlicher Dreh- und Angelpunkt für den Verkehr in der Stadt.

Ursprünglich seien 28 öffentliche Parkplätze geplant gewesen, doch dank des weiteren Zukaufs von Grundfläche habe man sieben weitere Parkplätze schaffen können. Verkehrsplanerische Überlegungen hätten zudem zu einer Neugestaltung der bestehenden Busbucht geführt. Im Zuge des Projekts wurden drei Haltepunkte geschaffen. Auch den Neubau einer Querungshilfe beim bestehenden Zebrastreifen und Investitionen in die Barrierefreiheit habe Bucher positiv hervorgehoben.

Viele sonnenliebende Stauden gepflanzt

In der vorigen Woche fanden laut Mitteilung die abschließenden Bepflanzungsarbeiten statt. Bald blühe dort nicht nur die hellblaue Iris mit dem Namen „Oberschwaben“, sondern auch Rosenhochstämme, Rosenbüsche und Clematis. Da der gesamte Bereich sehr sonnig sei, wurden sonnenliebende Stauden gepflanzt, die vom frühen Frühjahr bis zum späten Herbst blühen.

Insgesamt seien Bahnhof, Vorplatz und Gelände nun kaum wiederzuerkennen. Das Bahnhofsgebäude sei von den Besitzern, Investor Alfons Keck und Christian Skrodzki, aufwändig umgebaut und mit Leben, beziehungsweise Mietern, gefüllt worden. Im Erdgeschoss zog die Feneberg-Tochter Landbäckerei Sinz aus Durach ein und bietet neben Backwaren und Snacks ein Café mit Sonnenterrasse. Im knallroten Videoreisezentrum links neben dem Bahnhof werden die Fahrgäste per Video-Schalte beraten, und auch Fahrkarten sind dort erhältlich.