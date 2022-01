Waldseer Bäckerssohn war grausamer Nazi-Verbrecher

In seinem 2021 erschienen Buch „Das katholische Oberschwaben im Nationalsozialismus“ beschäftigt sich Autor Ludwig Zimmermann in eigenen Kapiteln mit „Drei Oberschwaben im Einsatz beim Vernichtungskampf gegen Juden und Polen“. Neben Josef Bühler waren das der Saulgauer Arzt Erich Waizenegger und der Riedlinger NS-Kreisbauernführer Heinrich Wagner. Detailliert schildert Zimmermann, wie rücksichtslos und brutal Wagner als „Kreislandwirt und Siedlungsreferent“ landwirtschaftliche Produkte wie Korn, Kartoffeln und Vieh von polnischen Höfen eintrieb. Er gibt Einblick in die Besprechungen, zu denen Bühler als Generalgouverneur einlud. An diesen nahm auch Waizenegger teil, der bis Ende Juli 1944 Leiter des Gesundheitswesens im Distrikt Radom im besetzten Polen war. Einen eigenen Abschnitt widmet Zimmermann Bühlers Teilnahme an der Wannsee-Konferenz. Der in Mochenwangen lebende Autor verfolgt die Spuren der drei Nazis weiter, auch über die Zeit des Dritten Reichs hinaus. (syg)