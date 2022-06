Die diesjährigen Wartungs- und Reinigungsarbeiten in der Waldsee-Therme werden von Montag, 13. Juni, bis einschließlich Freitag, 24. Juni, durchgeführt. Wie die städtischen Rehakliniken Bad Waldsee mitteilen, sind in diesem Zeitraum abwechselnd einzelne Becken nicht in Betrieb. Es gilt zudem ein Sonderbadetarif. Genauere Informationen finden Interessierte online unter www.waldsee-therme.de