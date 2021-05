Waldsee-Therme öffnet am 8. Juni

Die Waldsee-Therme öffnet am Dienstag, 8. Juni, wieder. Nach sieben Monaten darf in der Waldsee-Therme wieder gebadet, geschwitzt und eine kleine Auszeit genossen werden, wird in einer Pressmeldung mitgeteilt.

Es gelten auch in der Waldsee-Therme alle Sicherheits- und Abstandsempfehlungen sowie die G-G-G-Regel. Das heißt, die Öffnung – unter Vorbehalt der zurückgehenden Inzidenzzahlen – gilt für alle Besucher, die geimpft oder genesen sind beziehungsweise ein offizielles negatives Testergebnis vorlegen können, das nicht älter als 24 Stunden ist. Im Testzentrum in der Stadthalle können unter www.coronatest-rv.de kostenlos Termine vereinbart werden. Das Testzentrum hat von Montag bis Freitag von 7 bis 19 und samstags bis 15 Uhr geöffnet.

Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, gibt es in der Waldsee-Therme viel Platz zum Baden. Nach der Corona-Verordnung, die sich auf die Wasserfläche der Becken bezieht, dürfen maximal 144 Gäste gleichzeitig im Bad sein. Die Ruheliegen – auch im Freien – stehen in großem Abstand zueinander. Verschiedene Attraktionen seien wegen der Aerosolbildung nicht in Betrieb. Eintrittskarten gibt es für zwei und drei Stunden.

Auch die Sauna ist geöffnet. Im ersten Öffnungsschritt werden pro Drei-Stunden-Einheit nur Gruppen mit zehn Gästen zugelassen. Geöffnet werden die Softsauna mit einer Temperatur von 70 Grad und die finnischen Saunen. Duftmittel dürfen auf die Saunaöfen aufgegossen aber nicht verwedelt werden. Im Außenbereich ist der Zutritt zur Urbachsauna, der Sonnenterrasse mit Thermalwasserbecken und der Liegewiese möglich. Die Sauna ist täglich von 12 bis 21 Uhr geöffnet, die Waldsee-Therme von Montag bis Freitag von 9 bis 21 Uhr und am Wochenende bis 22 Uhr.

Der Eintritt ist nach vorheriger Terminreservierung unter www.waldsee-therme.de möglich. Hier werden laut Pressemitteilung auch die Kontaktdaten erfasst. Der Zugang ist nur mit einer medizinischen Maske, dem entsprechenden Nachweis geimpft, genesen oder getestet (gilt auch für Kinder ab 6 Jahren) und einem Lichtbildausweis möglich.