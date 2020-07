Waldsee im Juli 2019: Großveranstaltungen waren möglich

Ein Hitzesommer, ein verregnetes Altstadt- und Seenachtfest und „Fridays for Future“-Demonstrationen: Diese Themen haben die Bad Waldseer vor einem Jahr, im Juli 2019, beschäftigt, als noch niemand an Corona dachte. Die „Schwäbische Zeitung“ hat ins Archiv geschaut.

Großveranstaltungen konnten zu jener Zeit problemlos durchgeführt werden. Rund 1000 Besucher feierten das Brunnenfest in Reute-Gaisbeuren und Tausende Feierwütige trotzten dem Regen beim Altstadt- und Seenachtfest. Kontrovers diskutiert wurde einerseits über ein 40-Euro-Verwarnungsgeld (die SZ kommt beim August-Rückblick darauf zurück) sowie über den Wegfall des Luftballonwettbewerbs aus Umweltschutzgründen. Apropos: Bei den „Fridays for Future“-Demos machten viele Schüler und Unterstützer auf den Klimanotstand aufmerksam. Bei der Demonstration Anfang Juli wurden rund 180 Teilnehmer gezählt. Vor einem Jahr hat außerdem der der FV Bad Waldsee sein 100-jähriges Vereinsbestehen mit einem Festtag gefeiert.

Kommunalpolitisch brachte der Juli 2019 frischen Wind mit sich: Vor einem Jahr hielt der „alte“ Gemeinderat seine letzte Sitzung ab. Neun Stadträte haben damals zum vorerst letzten Mal am Bad Waldseer Ratstisch Platz genommen und – weil sie sich entweder nicht zur Wahl stellten oder nicht gewählt wurden – Abstand von der aktiven Kommunalpolitik genommen. Auch in den Ortschaften wurden die Gremien personell mal mehr und mal etwas weniger durchgemischt.

Und während der neue Pächter Nicola Zito dem Ratskeller nach längerem Dornröschenschlaf wieder neues Leben einhauchen konnte, zapfte Galerie-Wirt Markus Lutz seines letztes Bier. Nach neuneinhalb Jahren war für den stadtbekannten Wirt Schluss. Zwischenzeitlich hat Familie Wolf die Galerie zur „Chicago Bar & Restaurant“ umgebaut.

Nicht zuletzt bestimmten hohe sommerliche Temperaturen den Juli 2019. „Rekordhitze beim Vespa-Treffen“, lautete beispielsweise eine Schlagzeile bezogen auf die Veranstaltung nahe Osterhofen, die von Sonnenschein pur umrahmt wurde. Bei der Rekordhitze suchten sage und schreibe 9000 Badegäste an einem Wochenende Abkühlung in den Fluten des Strand- und Freibads. Derartige Besucherströme sind im Sommer 2020 unvorstellbar. Aufgrund der Corona-Bestimmungen dürfen derzeit nur bis 2800 Besucher gleichzeitig im Freibadareal anwesend sein. Doch mit den unzähligen Freibadgästen ging auch ein Parkchaos rund um das Areal einher. Die Parkplatznot war groß und so stellten einige Badegäste ihre Fahrzeuge widerrechtlich auf der Wiese am Krankenhaus ab und versperrten teilweise die Rettungsdienstzufahrt.