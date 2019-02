Waldsee hat eine neue Fasnetsgruppe: der „Gemeine Rat“

Von Janine Lehleiter

Ein Song des Rappers Robin Gerhardt alias Dizzepticon erfährt derzeit viel Aufmerksamkeit in der Region. Der Musiker aus Ennetach verarbeitet darin seine Gefühle über den Tod seines Freundes, der Anfang Februar bei einer Messerstecherei in Mengen ums Leben kam. In Zusammenarbeit mit dem Lakeside Media-Team um Geschäftsführer Florian Moeller hat Dizzepticon ein Ziel: Menschen zu erreichen und gegen Gewalt vorzugehen.

