Waldsee gibt 500 weitere Saisonkarten fürs Freibad aus

Aufgrund der gesunkenen Inzidenzzahlen hat sich die zulässige Besucherzahl im Bad Waldseer Strand- und Freibad von 1500 auf 3000 verdoppelt. Daher gibt es nochmals die Möglichkeit, Saisonkarten zu kaufen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden an diesem Samstag, 12. Juni, von 10 bis 12 Uhr im Haus am Stadtsee insgesamt 500 Berechtigungsscheine für Saisonkarten ausgegeben.

Kostenlose Abholung

Die Scheine können laut Pressemitteilung kostenlos an vier Ständen im Foyer abgeholt werden. Sie sind bis zum Monatsende gültig und berechtigen dazu, ohne Zeitdruck eine Saisonkarte an der Freibadkasse zu kaufen. Damit sich am Samstag keine Warteschlangen an der Freibadkasse bilden, bittet die Stadtverwaltung dort um eine zeitversetzte Abwicklung.

Keine Warteschlangen erwartet

Das Abholen der Berechtigungsscheine nehme nicht viel Zeit in Anspruch, so dass nicht mit langen Wartezeiten zu rechnen sei, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Verwaltung bittet um Verständnis, dass pro Person nur eine Karte ausgegeben wird. Zur Wahrung des Abstands sei eine Einbahnregelung eingerichtet.

Der Zutritt ist ausschließlich über den Haupteingang an der Wurzacher Straße möglich und nur mit Mundschutz gestattet. Alle sind gebeten, selbstständig auf die notwendigen Abstände zu achten, heißt es in der Presseerklärung.