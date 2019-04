Waldsee erhält 744 000 Euro vom Land

Die Stadt Bad Waldsee kann sich über einen Geldsegen vom Land freuen: 744 000 Euro gibt es aus dem Schulsanierungsprogramm für das Schulzentrum Döchtbühl. Das teilten die beiden Landtagsabgeordneten Petra Krebs (Grüne) und Raimund Haser am Montag mit.

Das Geld steht für die Sanierung der WC-Anlagen, der Umrüstung der Innenbeleuchtung, Schallschutzmaßnahmen, für die Flachdachsanierung, die Sanierung Heizungsregelung und Elektroleitungen am Schulzentrum zur Verfügung. Vor allem der schlechte Zustand der Realschul-Toiletten ist in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach öffentlich kritisiert worden (die SZ berichtete).

Wie aus der Pressemitteilung der beiden Abgeordneten hervorgeht, hat das Bildungsministerium unter Kultusministerin Susanne Eisenmann insgesamt 1,38 Millionen Euro für den Wahlkreis Wangen-Illertal bewilligt. Im Wahlkreis profitieren neben dem Bad Waldseer Schulzentrum Döchtbühl zudem die Grund- und Werkrealschule in Kißlegg (211 000 Euro) sowie die beiden Grundschulen in Kirchberg an der Iller (159 000 Euro) und Rot an der Rot (264 000 Euro). Die Maßnahmen reichen laut Mitteilung von Sanierungen der WC-Anlagen über Dachsanierungen bis zu Modernisierung der Heizungsregelung, neuen Bodenbelägen sowie Brandschutzmaßnahmen.

Im kommunalen Sanierungsfonds seien in diesem Jahr Fördermittel in Höhe von 305 Millionen Euro verfügbar. Damit können nach Angaben der beiden Abgeordneten 341 Sanierungsmaßnahmen gefördert werden. Insgesamt 34 948 Euro kommen gemäß Mitteilung allein Schulen im Regierungspräsidium Tübingen zugute. Ob eine Schule für ihr Sanierungsprojekt öffentliche Gelder erhält, orientiere sich an festen Vorgaben: So kämen Bauvorhaben von mehr als 200 000 Euro in Frage. Bewilligt würden die Anträge vom zuständigen Regierungspräsidium.