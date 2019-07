Waldsee-Achter hadert mit sich und der Rennleitung

Für den zweiten Renntag der Ruder-Bundesliga auf dem Wasserstraßenkreuz in Minden (Nordrhein-Westfalen) hatte sich der Waldsee-Achter ein klares Ziel gesetzt. Die Oberschwaben wollten den 16. Platz vom Saisonauftakt in Duisburg verbessern. Mindestens ein bis zwei Finalläufe weiter nach oben sollte es für die Bad Waldseer gehen, was den Plätzen elf bis 14 entsprochen hätte. Am Ende gab es Enttäuschung und auch Wut – und nur den 17. Tagesplatz.

Dieser zweite Renntag verlangte den Achtermannschaften alles ab: eine sehr enge, für die Steuerleute äußerst anspruchsvolle Ruderstrecke, auf der gerade so zwei Achter Platz haben. Dazu ist die Strecke mit 390 Metern 40 Meter länger als sonst und es gab auch noch starken Wind. Mit Platz 14 im Zeitfahren startete der Waldsee-Achter ordentlich in den Renntag. Die Oberschwaben waren zuversichtlich, das angestrebte Ziel zu erreichen.

Die Niederlage im Achtelfinale gegen den Achter aus Witten kam nicht überraschend, und so startete das Team im Viertelfinale gegen Frankfurt. Bei zunehmendem Wind entwickelte sich die Strecke in Minden zu einer Wind- und Strömungslotterie. Es war zu beobachten, dass eine der beiden Startbahnen deutlich windgeschützter lag und daher klare Vorteile mit sich brachte. Immer das aus dem vorherigen Lauf schnellere Boot hatte das Startrecht auf der schnelleren Bahn, was in fast allen Fällen auch zum Sieg führte. Der Frankfurter Achter, sowieso klarer Favorit, hatte keine Probleme gegen den Waldsee-Achter.

Vom Wind verblasen

Doch auch diese Niederlage brachte die Waldseer Ruderer nicht aus der Fassung. Noch immer waren die Plätze 13 und 14 möglich. Im Halbfinale ging es für den Ruderverein Waldsee gegen den Salzland-Achter aus Bernburg. Gegen diese Mannschaft rechneten sich die Oberschwaben Siegchancen aus, zumal sie sich mit der schnelleren Zeit aus dem Viertelfinale die bessere Startbahn erarbeitet hatten. Eigentlich. Laut den Waldseern gab es allerdings einen Fehler bei der Regattaleitung, diese platzierte den Waldseer-Achter auf der falschen Startbahn. Der Vorteil der schnelleren Bahn ging an die Bernburger. Bis zur Streckenhälfte lagen beide Teams gleichauf, danach machte sich die schnellere Bahn bemerkbar und die Waldseer mussten sich geschlagen geben. Mit der schnellsten Verliererzeit hätte es für den Waldsee-Achter noch um die Plätze 15 und 16 gehen können, doch auch das wurde durch den starken Wind regelrecht verblasen.

Enttäuscht und frustriert gingen die Waldseer im Finale um die Plätze 17 und 18 gegen den Liganeuling Mainz ins Rennen. Die Mainzer waren im Halbfinale einen Lauf vor den Waldseern gestartet und hatten da noch stärkeren Wind erwischt. Dieses Mal durfte der Waldsee-Achter bei nun fast windstillen Bedingungen auf der besseren Bahn starten. Mit einem Start-Ziel-Sieg gegen Mainz vermieden die Oberschwaben immerhin den letzten Tagesplatz. Trotzdem bleibt das Wochenende in Minden für den Waldsee-Achter in schlechter Erinnerung. „Es ist wirklich eine super Location hier in Minden. Doch leider waren aufgrund der Wind- und Strömungsbedingungen keine fairen Ruderwettkämpfe möglich, schon gar nicht, wenn es in jedem Rennen um die Zeit geht“, sagte Bad Waldsees Teamkapitän Sebastian Wenzel. „Verbunden mit der klaren Benachteiligung im Halbfinale, in dem wir die bessere Bahn hätten bekommen müssen, fühlt sich das alles leider sehr unfair an. Ich glaube, prinzipiell waren wir besser unterwegs als in Duisburg, doch die Umstände haben uns eine bessere Platzierung verbaut.“