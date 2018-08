„Waldsee-Achter“ fiebert Bundesliga-Rennen entgegen

Derart viele Achterboote im Stadtsee hat Bad Waldsee noch nie erlebt, wie dies beim „Erwin-Hymer-Renntag“ am 8. September der Fall sein wird. Spektakuläre Eindrücke für Sportler und Zuschauer sind garantiert, wenn an diesem Samstag erstmals die Ruder-Bundesliga zu Gast ist. 30 Achter-Teams reisen dazu am 7. September aus ganz Deutschland an. Beim Ruderverein steigt die Spannung im Hinblick auf diese hochrangige Veranstaltung, zu der 400 Sportler und tausende Zuschauer erwartet werden. Und die größten organisatorischen Brocken sind längst aus dem Weg geräumt.

„Das ist für uns alle eine aufregende Sache“, bekennt Waldsees Achter-Kapitän Sebastian Wenzel. Mit „alle“ meint der 36-Jährige nicht nur seine aktiven Kameraden samt Steuerfrau, die den fünften und letzten Liga-Renntag 2018 vor heimischer Kulisse für eine gute Wertung auf der 350-Meter-Sprintdistanz nutzen möchten. Gemeint sind auch die vielen freiwilligen Helfer des Rudervereins, die das hochrangige Event der Ruder-Bundesliga (RBL) vor Ort organisatorisch rocken werden. Und die ihrem Waldsee-Achter fest die Daumen drücken. „Liga-Champion werden wir wohl nicht werden, aber wir geben mit Sicherheit alles und werden kämpfen auf unserem See“, blickt der sympathische Rudersportler voraus auf den „Erwin-Hymer-Renntag“, dessen Namen an den Hauptsponsor (Hymer Group) erinnert.

Hartes Training

Deshalb wurde zuletzt hart trainiert an zwei Abenden pro Woche auf dem See. Auch als die Temperaturen jenseits der 30 Grad lagen, stiegen die acht Jungs tapfer in ihr Boot und rissen die 350-Meter-Sprintstrecke ein ums andere Mal herunter. Es ist deutlich zu spüren, dass die ganze Mannschaft auf diesen 8. September hin fiebert. Zuvor ist der „Waldsee-Achter“ am 18. August noch beim vierten Renntag im Leipziger Elsterflutbeet sportlich gefragt. „Aber es ist natürlich etwas anderes, wenn uns die Anfeuerungsrufe vom Waldseer Uferweg erreichen, da schießt einem schon das Adrenalin in den Kopf“, lacht Basti Wenzel.

Auch beim „Ruderverein Waldsee 1900“ als Veranstalter vor Ort wird die Vorfreude auf dieses bis zu 20 000 Euro teure Top-Ereignis immer größer. „Wir bieten mit unserem See ohne Wellengang und Schiffsverkehr ideale Startbedingungen und dazu kommt eine perfekte Zuschauerkulisse rund herum - das kann keine andere Stadt bieten“, ist Vorsitzender Dieter Seebold überzeugt. „Wir hoffen, dass unserem Achter am 8. September Flügel wachsen und was die organisatorischen Vorbereitungen angeht, sind wir erfreulich gut in der Zeit.“

Die Vorgaben der Liga seien allesamt abgearbeitet und vieles in „guter Kooperation“ mit der Stadtverwaltung auf den Weg gebracht worden. „Das hat gut geklappt. So dürfen wir beispielsweise das Freibadgelände nutzen als Boxengasse und die Zuschauer können sich dort umschauen.“ Im Ferienmonat August würden noch restliche Arbeiten erledigt, wozu beispielsweise der Entwurf von Plakaten gehöre, berichtet Seebold. „Und dann freuen wir uns alle auf ein spannendes Wochenende.“

Zusätzlich zu den fünf Achter-Rennblöcken wird am 8. September in den Pausen ein Firmen-Rennen ausgerichtet. Bis dato haben sich dafür laut Verein die Unternehmen Hymer, Compu Group Medical (CGM), Saluvet, die Volksbank Allgäu Oberschwaben und die Fahrschule Franke angemeldet. Es wird also einiges geboten sein auf dem See, der vor Booten nur so wimmeln wird. „SportDeutschlandTV“ – das Online-Projekt des Deutschen Olympischen Sportbundes ( DOSB) - wird ganztägig live berichten und in der Kurstadt Drohnen einsetzen, um das Ganze auch von oben eindrucksvoll in Szene setzen zu können.

Und weil bereits am 22./23. September die Herbst-Regatta ins Haus steht, hat sich der Verein in Sachen „Kulinarik“ am „Erwin-Hymer-Renntag“ erstmals für ein entlastendes Catering entschieden. „Die Bootshausküche bleibt geschlossen, das hätte die Helfer bei dieser Größenordnung überfordert. Aber es ist gesorgt für Burger, Spätzle mit Soß’ sowie Steak und Pommes – da dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.“ Helfer befreundeter Vereine unterstützen die Ruderer zudem beim Getränkeverkauf.

Die Geschäfte der Innenstadt haben am Renntag ihre Geschäfte bis 16 Uhr geöffnet und bieten den Zuschauern in den Pausen die Gelegenheit zu einem Stadtbummel mit Einkaufserlebnis.