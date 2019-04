Eine „Ladeneröffnung“ der etwas anderen Art kündigt sich am Montag, 15. April, um 19 Uhr in den Geschäftsräumen der früheren „Waldmeisterin“ neben der alten Eisdiele in der Hauptstraße an: Nach SZ-Informationen möchte der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen den leer stehenden Laden im Hinblick auf die Kommunalwahlen am 26. Mai sechs Wochen lang als temporäre Begegnungs- und Diskussionsstätte nutzen.

Unter dem Motto „Hier entsteht Zukunft“ wolle man bei Veranstaltungen mit den Waldseer Bürgern ins Gespräch kommen und stadtpolitische Themen debattieren, die den Wählern unter den Nägeln brennen, informierte Ulrich Köpfler, Sprecher des Ortsverbandes, auf SZ-Anfrage. Ein „Gönner“ habe die Räume für zwei Monate angemietet und stelle sie den Grünen als „Veranstaltungsort der etwas anderen Art“ zur Verfügung. Mehr solle noch nicht verraten werden, um „die Spannung im Vorfeld zu erhalten“, sagte Köpfler.

Nur eines noch: Am Samstag, 13. April, wollen die örtlichen Grünen nicht nur über Müllvermeidung reden, sondern bei einer „Stadtputzete“ von 11 bis 13 Uhr im Umfeld von Stadt- und Schlosssee mit anpacken und wilden Müll einsammeln. Interessierte Bürger sind zur Mithilfe eingeladen.