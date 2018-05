Die blinde Biathletin und zwölffache Paralympics-Siegerin Verena Bentele steht seit letzter Woche an der Spitze des Sozialverbandes VdK, der 1,8 Millionen Mitglieder hat. „Als wegweisende Entscheidung“ wertet Heinz-Dieter Hasselberg aus Reute diese Wahl. Der 77-Jährige leitet seit 23 Jahren die VdK-Ortsgruppe in Reute-Gaisbeuren mit derzeit 115 Mitgliedern. Zudem engagiert sich der Pensionär seit bald 20 Jahren auch im Vorstand des VdK-Kreisverbandes.

„Ich halte viel von Frau Bentele, weil sie selbst eine Behinderung hat und weiß, wie sich das im Alltag anfühlt. Sie wird sich deshalb mit Sicherheit umfassend für die Interessen und Rechte unserer Mitglieder stark machen“, erklärte Hasselberg auf SZ-Anfrage zur Wahl der 36-jährigen Ausnahmesportlerin an die Spitze des Verbandes. „Unsere Mitglieder werden immer älter und da tut es mit Sicherheit gut, wenn eine junge Frau an der Spitze steht. Der Verband kommt dadurch mehr in den Blickpunkt jüngerer Menschen, die wir benötigen“, hofft der langjährige Vorsitzende der Ortsgruppe. „Und ihre berufliche Erfahrung in Berlin dürfte ihr bei ihrer neuen Aufgabe entgegenkommen“, ist Hasselberg überzeugt.

Wie berichtet, ist die gebürtige Tettnangerin und bisherige Behindertenbeauftragte der Bundesregierung mit gut 90 Prozent der Stimmen zur neuen VdK-Präsidentin gewählt worden. „Der VdK ist die größte Bürgerbewegung Deutschlands, in der sich Jung und Alt für eine solidarische, tolerante Gesellschaft engagieren“, betonte Bentele nach ihrer Wahl. Künftig wolle sich der Verein stärker für junge Menschen öffnen. Auch im „Kampf gegen Altersarmut, wachsende Einkommensungleichheit, Zweiklassenmedizin und eine unzulängliche Pflegepolitik“ gebe es viel zu tun, sagte die studierte Literaturwissenschaftlerin.

Kritik an Benteles Gehaltsforderung von mehr als 100 000 Euro im Jahr hatte unter anderem der baden-württembergische VdK-Chef Roland Sing geübt. Seiner Meinung nach werde dadurch die gesamte ehrenamtliche Struktur des Vereines infrage gestellt. „Frau Bentele steht einem Verband mit bald zwei Millionen Mitgliedern vor und da halte ich diesen Betrag für durchaus realistisch angesichts der großen Herausforderungen für die Zukunft“, meint Hasselberg. „Und die vielen Ehrenämter innerhalb des VdK sind davon mit Sicherheit nicht tangiert.“

Für die Rentner im Einsatz

So wie Hasselberg und seine Ehefrau Ursula aus Reute bringen sich bundesweit viele Mitglieder im Ehrenamt ein und stellen für ihre Mitglieder auf Landes-, Kreis- und Ortsebene ein interessantes Angebot auf die Beine. So gibt es im Ortsverband Reute-Gaisbeuren, der in Spitzenzeiten laut Hasselberg fast 150 Mitglieder zählte, jedes Jahr einen Ausflug, eine Adventsfeier und bei Bedarf einen Vortrag zu Sachthemen. „Meine Hauptarbeit gilt aber der Vermittlung von Mitgliedern an unsere ausgewiesenen Fachleute, wenn es beispielsweise um Rentenzahlungen geht oder um die Belange nach dem Schwerbehindertengesetz“, so der Pensionär, der im VdK-Kreisvorstand auch Obmann der Rentner ist. „Aufgaben gibt es also mehr als genügend und ich hoffe, dass sich künftig verstärkt Jüngere einbringen, damit wir Älteren uns etwas zurückziehen können.“