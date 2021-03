Wählen in Pandemie-Zeiten: Auch im Wahllokal gelten die Vorgaben zum Infektionsschutz

Am Sonntag, 14. März, wird in Baden-Württemberg zum 17. Mal ein neuer Landtag gewählt. Beim Besuch der Wahllokale ist coronabedingt einiges zu beachten, denn auch dort gelten die Vorgaben zum Infektionsschutz.

Auch in den Wahllokalen gelten die AHA-Regeln, teilt die Stadt Bad Waldsee mit. Die Abstandsregeln seien sowohl vor als auch im Wahllokal zu beachten. Da sich im Wahllokal nur so viele Personen zeitgleich aufhalten dürfen, wie sich Wahlkabinen im Wahllokal befinden, könne es zu längeren Wartezeiten kommen. „Die Stadtverwaltung bittet darum, im Wahllokal möglichst wenig zu sprechen und es nach der Stimmabgabe zügig zu verlassen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Weiterhin gelte auch in den Wahllokalen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder eines Atemschutzes, der den Standard FFP2 oder KN95 oder N95 oder einen vergleichbaren Standard erfülle.

Sofern es die räumlichen Gegebenheiten ermöglichen, gebe es zudem für den Zutritt zum Wahllokal einen definierten Eingang. Zum Verlassen des Wahllokals werde ein separater Ausgang definiert. In Wahllokalen, in denen keine Zwei-Wege-Regelung umsetzbar ist, sollen die Wählerinnen und Wähler durch eine Beschilderung und bei Bedarf durch Bodenmarkierungen durch das Wahllokal geführt werden.

In jedem Wahllokal werden am Eingang Möglichkeiten zur Handdesinfektion zur Verfügung gestellt, teilt die Stadt weiter mit. „Aushänge informieren über Warteregeln. Nach Bedarf werden im Wartebereich Abstandsmarkierungen angebracht. Zudem wird in jedem Wahllokal zusätzlich zu den Wahlhelfern ein Ordnungsdienst eingesetzt.“

Die Wahlkabinen würden regelmäßig desinfiziert. Am Tisch zur Ausgabe der Stimmzettel sowie am Tisch des Wahlvorstandes sei ein Spuckschutz angebracht. Die Stadtverwaltung empfiehlt, für die Wahlhandlung eigene und nicht radierfähige Stifte mitzubringen. Am Eingang des Wahllokals gebe es dennoch desinfizierte Stifte. In den Wahlkabinen gebe es keine Stifte.

Wichtig: Wer Symptome aufweist oder in Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person stand, dürfe kein Wahlgebäude betreten, erläutert die Stadt. Wer in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person steht oder stand, dürfe das Gebäude außerdem nicht betreten, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind.

Kontaktdaten würden nur von Personen, die sich auf Grundlage des Öffentlichkeitsgrundsatzes im Wahllokal aufhalten, vom Wahlvorstand notiert. Wer nicht zur Angabe der Kontaktdaten bereit sei, sei vom Besuch des Wahllokals ausgeschlossen. Wähler seien davon nicht betroffen.

Wer in Pandemie-Zeiten lieber nicht persönlich im Wahllokal seine Stimme in die Urne werfen wolle, könne noch Briefwahlunterlagen beantragen – schriftlich, per E-Mail, durch persönliche Vorsprache oder über www.bad-waldsee.de. Anträge seien bis Freitag, 12. März, 18 Uhr, möglich. „Aber um sicher zu gehen, sollte der Antrag möglichst frühzeitig gestellt werden, schließlich muss Zeit für die Bearbeitung und die Postlaufzeit berücksichtigt werden“, so die Stadt.

Die Briefkästen der Ortschaftsverwaltungen werden am Freitag, 12. März, um 12 Uhr das letzte Mal vor der Landtagswahl geleert und im Anschluss zugeklebt, wird in der Pressemitteilung erläutert. Briefwahlunterlagen können danach nur im Briefkasten der Stadtverwaltung, Hauptstraße 29, oder zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros (Freitag bis 13 Uhr, Samstag von 9 bis 12 Uhr) abgegeben werden können. Ein gültiger Eingang der Briefwahlunterlagen sei bis Sonntag, 14. März, 18 Uhr möglich.

Um Menschenansammlungen im Rathaus zu vermeiden, werde kein Bildschirm zum Mitverfolgen der Stimmenauszählung aufgestellt. Interessierte können die Ergebnisse der Waldseer Wahllokale im Internet mitverfolgen. Ein Link stehe auf www.bad-waldsee.de zur Verfügung.