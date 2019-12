VSG Bad Waldsee und SV Haslach feiern Aufstieg

Souverän haben die Schützen der VSG Bad Waldsee auch ihre beiden letzten Wettkämpfe der Saison gewonnen. Gegen die Verfolger aus Munderkingen und Haslach gewannen die Bad Waldseer mit 4:1 und 5:0. Die VSG holte sich mit 14:0 Mannschaftspunkten und 34:1 Einzelpunkten ungeschlagen die Meisterschaft in der Luftgewehr-Bezirksliga des Schützenbezirks Oberschwaben. Zusammen mit dem SV Haslach steigen sie in die Bezirksoberliga auf.

In der Einzelwertung belegen die Waldseer zudem vier der Top-Ten-Plätze. Hinter der knapp führenden Kiara Kober aus Haslach belegen Tom Bohner, Katharina Fesseler und Nicola Harr die Plätze zwei bis vier. Hermann-Jakob Gütler erreichte den zehnten Platz, Saskia Harr den 17. Platz und Jessica Bohner als Ersatzschützin noch den 22. Platz im oberen Mittelfeld. Die Waldseer Schützen freuen sich nun laut Mitteilung auf spannende Wettkämpfe in der Bezirksoberliga. Sie können mit Verstärkungen aus den eigenen Reihen im Verein rechnen und wollen auch in der Bezirksoberliga um die Aufstiegsplätze mitkämpfen.