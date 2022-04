VSG Bad Waldsee steigt in die Landesliga auf

Mit dem bestmöglichen Ergebnis von 14:0 Mannschaftspunkten und 30:5 Einzelpunkten hat sich die erste Mannschaft der Vereinigten Schützengesellschaft Bad Waldsee den Sieg in der Bezirksoberliga Oberschwaben gesichert. Dadurch steigen die Bad Waldseer Schützen in die Landesliga auf. Den zweiten Platz belegt der SV Egelfingen, Platz drei geht an den SV Berg bei Ehingen.

Die VSG-Mannschaft mit den Schützen Tom Bohner, Jessica Bohner, Sarah Brauchle, Katharina Fesseler, Hermann Gütler, Nicola und Saskia Harr musste über die ganze Saison lediglich fünf Einzelpunkte abgeben. In der Einzelwertung belegte Tom Bohner den dritten, Nicola Harr den sechsten und Katharina Fesseler den zehnten Platz

Bereits am ersten Wettkampftag im Oktober wurde laut Mitteilung der Grundstein für die Erfolgsserie gelegt. Mit zwei 5:0-Siegen gegen Albeck und Grünkraut übernahm die VSG die Tabellenführung. Die drei Wettkämpfe im November wurden jeweils mit 4:1 gegen Haslach, Berg und Langenau gewonnen.

Bei den beiden letzten Wettkämpfen im Dezember musste Bad Waldsee gegen den Zweitplatzierten SV Egelfingen antreten. Dieser Wettkampf war extrem spannend. Auf Position fünf setzte sich Katharina Fesseler mit 379:378 Ringen durch. Auf den Positionen drei und vier verloren Hermann Gütler (378:380) und Nicola Harr (375:381). Tom Bohner auf Position 2 (382:376) sorgte für den Ausgleich. Im Spitzenduell lagen Sarah Brauchle und Maren Saup nach 40 Schuss jeweils bei 390 von möglichen 400 Ringen. Im Stechschießen trafen beide Schützinnen zunächst die zehn. Im zweiten Schuss legte Brauchle eine zehn vor, ihrer Gegnerin gelang nur eine sieben – das war der entscheidende Punkt zum 3:2 für die VSG Bad Waldsee. Den letzten Wettkampf gegen den SV Beuren gewann die VSG problemlos mit 5:0.

Nachdem inzwischen alle Ligen zum Abschluss gekommen sind, hat sich der bisher von der VSG bereits vermutete Aufstieg in die Landesliga bestätigt. Hier wartet laut Mitteilung eine neue Herausforderung auf die noch junge Mannschaft.