VSG Bad Waldsee startet mit zwei Siegen in die neue Liga

Nach dem Aufstieg von der Bezirksliga in die Bezirksoberliga und der Corona-Zwangspause sind die Schützen der VSG Bad Waldsee in die neue Saison gestartet. Beim ersten von vier Wettkampftagen überraschten die fünf Schützen mit starken Ergebnissen. Die VSG gewann bei SAbt Albeck 5:0. Auch gegen SR Grünkraut zeigten die Bad Waldseer beim 5:0 laut Mitteilung starke Leistungen.

In der Gesamtringzahl kamen die fünf Schützen der VSG auf 1924 von 2000 Ringen – das ist Bestleistung der Bad Waldseer Mannschaft. Nach den beiden Siegen führt die VSG Bad Waldsee die Tabelle mit vier Mannschaftspunkten und 10:0 Einzelpunkten an, dicht gefolgt vom SV Berg. VSG-Mannschaftsführer Tom Bohner freut sich über den tollen Einstieg: „Das aktuelle Niveau der Mannschaft ist sehr gut, sich aber nun auszuruhen ist keine Option, immerhin ist das Ziel der Saison, in die Aufstiegsrelegation zur Landesliga zu kommen.“

Beim nächsten Wettkampftag trifft die VSG Bad Waldsee auf den SV Haslach.